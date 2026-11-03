PSG – Le retour en grâce de Lucas Hernandez

Avec l’absence de Nuno Mendes, Lucas Hernandez enchaîne les matches. Le numéro 21 semble avoir retrouvé le niveau qu’il avait affiché lors de sa première année sous le maillot du PSG.

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Lucas Hernandez était un titulaire indiscutable en défense centrale. Il a malheureusement subi une grave blessure en demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, qui l’avait éloigné des terrains de nombreux. Après ce coup dur, il a eu du mal à retrouver son niveau, lui qui était la doublure de Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense. Cet été, le PSG a décidé de recruter Lucas Digne pour devenir la doublure de l’international portugais, replaçant Lucas Hernandez en défense centrale, son poste de prédilection. Mais son meilleur match de la saison a été contre le FC Barcelone, dans le couloir gauche, durant lequel il a muselé Lamine Yamal et a marqué un but. L’Equipe indique que sa non-présence dans le groupe pour le déplacement à Marseille restera peut-être comme une date charnière dans la saison de l’international français au PSG. Cette absence pour l’une des rencontres les plus attendues de l’année en championnat a peut-être eu l’effet d’un petit déclic. Sans se lamenter ni demander des comptes à son entraîneur, Hernandez a continué de se montrer sérieux pendant les séances d’entraînement, lance le quotidien sportif.

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Il a toujours estimé qu’il retrouverait son meilleur niveau

Après trois blessures aux ligaments de ses genoux (deux fois sur le droit, une fois sur le gauche), le numéro 21 du PSG a toujours estimé qu’il serait capable de retrouver un niveau lui permettant de prétendre à une place dans le onze parisien. Depuis Marseille, le défenseur a enchaîné trois titularisations en quatre matches de Ligue 1 et une autre en deux rencontres de Ligue des champions, avance L’Equipe. En privé, Lucas Hernandez a assuré à ses proches ces dernières semaines que la succession des matches lui permettait de se sentir de mieux en mieux physiquement. Ces deux dernières saisons, le triple vainqueur de la plus grande des Coupes d’Europe a pu parfois être frustré de passer au second plan. Il n’a pas toujours tout bien fait lorsqu’on a fait appel à lui, mais il n’a jamais voulu lâcher ni demandé à quitter le club, assure le quotidien sportif. Le gaucher attendait simplement de pouvoir enchaîner les matches, persuadé qu’il s’agit de la clé de son retour. Sa réussite actuelle est très appréciée dans un vestiaire où le Français fait l’unanimité. Que ce soit avec les hispanophones, les francophones ou les anglophones, Hernandez arrive à créer des liens avec les plus anciens comme les plus jeunes, conclut L’Equipe.