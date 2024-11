Après 53 ans d’occupation au Camp des Loges, le PSG a plié bagage pour s’installer dans son nouveau centre d’entraînement au début de l’été 2023. A Poissy (78), l’inauguration officielle de cet établissement flambant neuf s’est tenu ce jeudi 21 novembre 2024.

Le Rouge & Bleu dès que possible, le nom d’anciennes gloires du PSG pour nommer certaines pièces, l’identité du Paris Saint-Germain est on ne peut plus présente dans son nouveau centre d’entraînement. A 9 kilomètres du Camp des Loges, le club de la capitale s’est installé à Poissy, toujours dans le département des Yvelines (78). En ce jeudi 21 novembre, le Campus PSG a ouvert ses portes aux journalistes afin de prendre part à l’inauguration officielle des lieux. Une journée qui a débuté à 9h45 avec une présentation faite par Victoriano Melero, Directeur Général du Paris Saint-Germain : « C’est un jour historique, on a l’impression d’être là depuis une décennie ! » s’est-il exclamé. Celui qui est au club depuis 2017 et a été nommé au mois d’octobre dernier à son poste, a détaillé certains objectifs, dont celui d’avoir un meilleur cadre et de meilleures conditions pour se développer en tant que joueur du PSG mais aussi en tant qu’élève. En effet, les 95% de réussite a BAC cette année ont été mis en avant : « Nous n’avons pas de raison d’atteindre les 100% cette année« , poursuit Victoriano Melero. Outre la jeunesse et la formation, la section féminine a également été abordée lors de cette présentation. A ce sujet, le PSG a pour ambition la construction d’un bâtiment pour les filles (professionnelles et jeunes), à l’instar de ce dont bénéficient les garçons en terme de technologie. La construction d’une tribune pour le terrain des filles est également à l’étude en raison de la forte demande.

Après le Directeur Général du Paris Saint-Germain, Nicolas Ramillon, le chef immobilier du projet s’est lui aussi exprimé. Ce dernier s’est targué des quatre minces années afin de mener à bien le projet, mais a souligné les axes d’amélioration pour atteindre l’excellence. Ainsi, des extensions de bâtiments ont été évoquées, mais également l’extension des tribunes en passant de 500 à 1500 places. Nicolas Ramillon a estimé à 10 ans le projet d’extension, soit à l’horizon 2034.

« L’éducation est une priorité »

Au cours de la présentation du Campus PSG, l’ancien milieu de terrain aujourd’hui directeur du centre de formation Yohann Cabaye, a lui aussi répondu présent en prenant la parole : « En voyant les images du centre d’entraînement, je me dis que je ne suis pas née à la bonne époque« , a déclaré l’ancien international français, soulignant que le niveau du footballeur n’est pas une finalité et qu’en parallèle l’éducation est une priorité. Dans ce domaine là, l’éducation au PSG permet aujourd’hui à sa jeunesse d’obtenir un BAC +2. En ce qui concerne la partie socio-éducative, le club de la capitale semble mettre un point d’honneur à faire sortir ses jeunes du terrain avec toujours l’ambition d’être le meilleur club au monde, mais aussi d’avoir la meilleure formation. L’identité jeune et le projet tournée vers l’avenir autour de Luis Enrique est parfaitement imagé par le Paris Saint-Germain dans la conception de sa jeunesse.

Une prise de parole de Jonathan Calderwood était également au programme. Le jardinier nord-Irlandais au Paris Saint-Germain depuis 2013 avait en tête dès son arrivée le projet du Campus PSG : « Je suis très fier de cette inauguration et de participer à ce projet. C’est l’un des plus grands moments de ma carrière. Le PSG a été incroyable avec moi et mon équipe, et je remercie le club pour cela. Je me sent considéré plus qu’un simple jardinier« .

Image : Canal Supporters

Dans la foulée, la visite du Campus PSG a débuté en passant par les terrain ou encore l’auditorium. Ce dernier servira à organiser des masterclass (à l’instar de ce qui a été fait avec Nikola Karabatic cette semaine) ou à visionner les matchs des professionnels, pour les catégories jeunes. Dans cet auditorium, Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, le directeur sportif de la section féminine et son adjointe, ont pris la parole : « Je suis au club depuis 19 ans, vu le chemin parcouru, je veux transmettre aux jeunes joueuses à quel point c’est particulier de jouer au PSG, et la chance qu’elles ont d’être au Campus PSG. C’est un centre d’entraînement qui est également un moyen attractif d’attirer des jeunes joueuses« , a déclaré l’ancienne défenseur Rouge & Bleu. Dans la foulée de cette prise de parole, la visite s’est poursuivie jusqu’aux cantines du club pour les féminines et le centre de formation, qui petit déjeunent et déjeunent sur place au quotidien. Ces derniers possèdent tous le bagage nécessaire pour tenir la meilleure nutrition possible grâce à des écrans installés qui indiquent par exemple la teneur en glucides des repas.

Image : Canal Supporters

Pour le volet éducatif, le nouveau Campus PSG contient 17 classes de la 5e à la Terminal. Pendant les cours, le téléphone est interdit en classe, ces derniers sont placés dans un casier à l’entrée. Le club de la capitale compte 120 élèves, 80 lycéens et 39 collégiens. Le taux de réussite du BAC est de 95%. Une jeunesse qui bénéficie d’un centre de performance comme les professionnels avec balnéothérapie, sauna, hammam, plusieurs piscines … .