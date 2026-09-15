PSG : le Stade Rennais contre-attaque et saisit le CNOSF

Le Stade Rennais n’accepte pas la décision de la LFP actant l’inversion du match contre le PSG le week-end du 6 mars prochain et a donc saisit le CNOSF.

Le 23 août dernier, le Stade Rennais a accueilli le Paris Saint-Germain pour la deuxième journée de Ligue 1. La faute à une pelouse du Parc des Princes rendue impraticable. La raison ? Un champignon lié aux très fortes chaleurs estivales sur la capitale. Néanmoins, le club breton avait également dans l’idée de recevoir au match retour. Sauf que la LFP en a décidé autrement.



Le Stade Rennais ne veut pas se déplacer au Parc des Princes

En effet, le 28 août dernier, l’instance a rendu son verdict : le PSG recevra bien dans son antre lors de la 23e journée de Ligue 1. Mais le club de la capitale a tout de même écopé d’une amende de 150000 euros. Une amende qui fait dire au Stade Rennais que le PSG est bien en tort et que le match retour devrait bien avoir lieu au Roazhon Park.



Pire, le club présidé par Arnaud Pouille a saisi le CNOSF (comité national olympique et sportif français) ce vendredi selon L’Equipe. Les Rennais veulent faire entendre leur voix, tandis que la LFP campe sur ses positions : chaque équipe doit jouer le même nombre de matches à domicile et à l’extérieur. Le CNOSF a désormais un mois pour convoquer les différentes parties et rendre son verdict final, précise encore L’Equipe.