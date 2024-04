Arrivé l’été dernier pour apporter son expérience en défense, Milan Skriniar déçoit grandement cette saison. De quoi remettre son avenir au PSG en question ?

Dans le viseur du PSG depuis l’été 2022, Milan Skriniar est finalement arrivé libre de tout contrat un an plus tard en provenance de l’Inter Milan. Fort d’une grande expérience en Serie A, l’international slovaque devait apporter son leadership dans un secteur de jeu décrié ces dernières saisons. Mais neuf mois plus tard, le constat est décevant. Même s’il revient tout juste d’une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant trois mois, le défenseur de 29 ans n’a pas convaincu grand monde depuis son arrivée.

Le PSG à la recherche d’un défenseur pour cet été

Pourtant, avant sa blessure, Milan Skriniar était un élément important du onze de Luis Enrique. Mais ses prestations n’étaient pas à la hauteur des attentes. Même s’il peut profiter de cette fin de saison intense pour grappiller du temps de jeu, le numéro 37 des Rouge & Bleu joue moins depuis l’arrivée de Lucas Beraldo cet hiver. Et son retour à la compétition a été compliqué. « Il se murmure que le staff technique n’est pas satisfait de sa saison », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Le défenseur d’1m88 aura donc beaucoup à prouver en cette fin de saison. Toujours selon le quotidien sportif, les dirigeants parisiens se sont mis en quête d’un nouveau joueur à son poste pour cet été. « Un profil capable de commencer les rencontres les plus importantes de l’année. » Pour rappel, Milan Skriniar est lié au PSG jusqu’en juin 2028.