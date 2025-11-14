PSG – Le temps de jeu des Parisiens depuis le début de la saison

Si Luis Enrique doit composer avec un effectif décimé par les blessures, certains cadre de l’équipe ont enchaîné depuis le début de la saison, tout comme les recrues.

Alors que la saison 2025-2026 a débuté il y a trois mois, le PSG répond pour l’instant à ses objectifs. Leader de Ligue 1, le club de la capitale figure aussi en très bonne position dans le classement général de la Ligue des champions avec une cinquième place. Pourtant, depuis le début de la saison, Luis Enrique doit composer avec un effectif décimé par les blessures et une certaine fatigue physique de ses joueurs. Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Bradley Barcola ainsi que les deux recrues estivales, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, font partie des joueurs ayant joué le plus de minutes depuis le début de saison. Voici le temps de jeu des joueurs du PSG.

Gardien

Lucas Chevalier : 1530 minutes (1080 minutes en Ligue 1 / 360 minutes en Ligue des champions / 90 minutes en Supercoupe) / 18 buts encaissés et 7 clean-sheets

: (1080 minutes en Ligue 1 / 360 minutes en Ligue des champions / 90 minutes en Supercoupe) / 18 buts encaissés et 7 clean-sheets Matvey Safonov : 0 minute

: Renato Marin : 0 minute

Défenseurs

Illia Zabarnyi : 1064 minutes (922 minutes en L1 / 142 minutes en C1) / 1 but

: (922 minutes en L1 / 142 minutes en C1) / 1 but Achraf Hakimi : 1059 minutes (654 minutes en L1 / 315 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 2 buts et 3 passes décisives

: (654 minutes en L1 / 315 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 2 buts et 3 passes décisives Willian Pacho : 1015 minutes (565 minutes en L1 / 360 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 1 but

: (565 minutes en L1 / 360 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 1 but Nuno Mendes : 920 minutes (485 minutes en L1 / 345 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 4 buts et 3 passes décisives

: (485 minutes en L1 / 345 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 4 buts et 3 passes décisives Lucas Hernandez : 633 minutes (563 minutes en L1 / 70 minutes en C1)

: (563 minutes en L1 / 70 minutes en C1) Lucas Beraldo : 582 minutes (582 minutes en L1) / 1 but

: (582 minutes en L1) / 1 but Marquinhos : 579 minutes (309 minutes en L1 / 180 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 1 but

: (309 minutes en L1 / 180 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 1 but Noham Kamara : 0 minute

Milieux

Warren Zaïre-Emery : 1260 minutes (902 minutes en L1 / 291 minutes en C1 / 67 minutes en Supercoupe) / 1 but et 1 passe décisive

: (902 minutes en L1 / 291 minutes en C1 / 67 minutes en Supercoupe) / 1 but et 1 passe décisive Vitinha : 1237 minutes (787 minutes en L1 / 360 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 2 buts et 8 passes décisives

: (787 minutes en L1 / 360 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 2 buts et 8 passes décisives Senny Mayulu : 812 minutes (569 minutes en L1 / 243 minutes en C1) / 2 buts et 1 passe décisive

: (569 minutes en L1 / 243 minutes en C1) / 2 buts et 1 passe décisive Lee Kang-In : 754 minutes (594 minutes en L1 / 137 minutes en C1 / 23 minutes en Supercoupe) / 1 but et 2 passes décisives

: (594 minutes en L1 / 137 minutes en C1 / 23 minutes en Supercoupe) / 1 but et 2 passes décisives Fabian Ruiz : 672 minutes (449 minutes en L1 / 193 minutes en C1 / 30 minutes en Supercoupe) / 1 but et 2 passes décisives

: (449 minutes en L1 / 193 minutes en C1 / 30 minutes en Supercoupe) / 1 but et 2 passes décisives João Neves : 457 minutes (375 minutes en L1 / 82 minutes en C1) / 5 buts

: (375 minutes en L1 / 82 minutes en C1) / 5 buts Quentin Ndjantou : 250 minutes (226 minutes en L1 / 24 minutes en C1)

: (226 minutes en L1 / 24 minutes en C1) Mathis Jangeal : 10 minutes (10 minutes en L1)

Attaquants

Bradley Barcola : 1015 minutes (640 minutes en L1 / 308 minutes en C1 / 67 minutes en Supercoupe) / 4 buts et 3 passes décisives

: (640 minutes en L1 / 308 minutes en C1 / 67 minutes en Supercoupe) / 4 buts et 3 passes décisives Khvicha Kvaratskhelia : 783 minutes (495 minutes en L1 / 228 minutes en C1 / 60 minutes en Supercoupe) / 3 buts et 3 passes décisives

: (495 minutes en L1 / 228 minutes en C1 / 60 minutes en Supercoupe) / 3 buts et 3 passes décisives Gonçalo Ramos : 715 minutes (628 minutes en L1 / 74 minutes en C1 / 13 minutes en Supercoupe) / 5 buts

: (628 minutes en L1 / 74 minutes en C1 / 13 minutes en Supercoupe) / 5 buts Ibrahim Mbaye : 571 minutes (450 minutes en L1 / 98 minutes en C1 / 23 minutes en Supercoupe)

: (450 minutes en L1 / 98 minutes en C1 / 23 minutes en Supercoupe) Désiré Doué : 435 minutes (313 minutes en L1 / 45 minutes en C1 / 77 minutes en Supercoupe) / 3 buts et 3 passes décisives

: (313 minutes en L1 / 45 minutes en C1 / 77 minutes en Supercoupe) / 3 buts et 3 passes décisives Ousmane Dembélé : 425 minutes (283 minutes en L1 / 52 minutes en C1 / 90 minutes en Supercoupe) / 3 buts et 2 passes décisives