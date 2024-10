Durant cette trêve internationale d’octobre, 17 joueurs de l’effectif professionnel du PSG ont disputé des rencontres aux quatre coins du monde.

Après une dizaine de jours de coupure internationale, le PSG retrouvera la compétition ce samedi soir (21h sur DAZN). À l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu reçoivent le RC Strasbourg. Et pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif. En effet, si aucun pépin physique n’est à déplorer durant cette trêve internationale, de nombreux joueurs ont enchaîné les minutes de jeu avec leur sélection respective. Seulement deux Parisiens convoqués n’ont pas pris part aux rencontres, Lucas Beraldo et João Neves. En revanche, plusieurs titulaires comme Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes ont disputé l’intégralité des deux rencontres de cette coupure internationale.

France (Ligue des Nations)

Warren Zaïre-Emery : 1 minute (0 titularisation) – Israël / France (1-4, 1 minute), Belgique / France (1-2, 0 minute)

: 1 minute (0 titularisation) – Israël / France (1-4, 1 minute), Belgique / France (1-2, 0 minute) Ousmane Dembélé : 169 minutes (2 titularisations) – Israël / France (1-4, 90 minutes), Belgique / France (1-2, 79 minutes)

: 169 minutes (2 titularisations) – Israël / France (1-4, 90 minutes), Belgique / France (1-2, 79 minutes) Bradley Barcola : 94 minutes (1 titularisation) – Israël / France (1-4, 20 minutes, 1 but), Belgique / France (1-2, 74 minutes)

: 94 minutes (1 titularisation) – Israël / France (1-4, 20 minutes, 1 but), Belgique / France (1-2, 74 minutes) Randal Kolo Muani : 180 minutes (2 titularisations) – Israël / France (1-4, 90 minutes, 1 passe décisive), Belgique / France (1-2, 90 minutes, 2 buts)

Portugal (Ligue des Nations)

Nuno Mendes : 180 minutes (2 titularisations) – Pologne / Portugal (1-3, 90 minutes, 1 passe décisive), Ecosse / Portugal (0-0, 90 minutes)

: 180 minutes (2 titularisations) – Pologne / Portugal (1-3, 90 minutes, 1 passe décisive), Ecosse / Portugal (0-0, 90 minutes) João Neves : 0 minute

: 0 minute Vitinha : 88 minutes (1 titularisation) – Pologne / Portugal (1-3, 0 minute), Ecosse / Portugal (0-0, 88 minutes)

Espagne (Ligue des Nations)

Fabian Ruiz : 172 minutes (2 titularisations) – Espagne / Danemark (1-0, 90 minutes), Espagne / Serbie (3-0, 82 minutes, 1 passe décisive)

Italie (Ligue des Nations)

Gianluigi Donnarumma : 90 minutes (1 titularisation) – Italie / Belgique (2-2, 90 minutes, 2 buts encaissés), Italie / Israël (1-4, 0 minute)

Slovaquie (Ligue des Nations)

Milan Skriniar : 180 minutes (2 titularisations) – Slovaquie / Suède (2-2, 90 minutes), Azerbaïdjan / Slovaquie (1-3, 90 minutes)

Brésil (Qualifications Coupe du monde 2026)

Marquinhos : 180 minutes (2 titularisations) – Chili / Brésil (1-2, 90 minutes), Brésil / Pérou (4-1, 90 minutes)

: 180 minutes (2 titularisations) – Chili / Brésil (1-2, 90 minutes), Brésil / Pérou (4-1, 90 minutes) Lucas Beraldo : 0 minute

Equateur (Qualifications Coupe du monde 2026)

Willian Pacho : 180 minutes (2 titularisations) – Equateur / Paraguay (0-0, 90 minutes), Uruguay / Equateur (0-0, 90 minutes)

Maroc (Éliminatoires CAN 2025)

Achraf Hakimi : 180 minutes (2 titularisations) – Maroc / République centrafricaine (5-0, 90 minutes, 1 but), République centrafricaine / Maroc (0-4, 90 minutes)

Corée du Sud (Qualifications Coupe du monde 2026)

Lee Kang-In : 175 minutes (2 titularisations) – Jordanie / Corée du Sud (0-2, 90 minutes), Corée du Sud / Irak (3-2, 85 minutes)

France U20 (matches amicaux)

Senny Mayulu : 180 minutes (2 titularisations) – France / Maroc (4-3, 90 minutes), France / Maroc (5-4, 90 minutes)

France U19 (matches amicaux)