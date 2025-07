PSG : Le titi parisien Mahamadou Sangaré annonce son départ libre

Le centre de formation du PSG a toujours été reconnu comme étant un des meilleurs en France et à travers le monde. Aujourd’hui, celui-ci perd un de ses éléments les plus prometteurs : Mahamadou Sangaré.

C’est en 2023 que Mahamadou Sangaré intègre les rangs du Paris Saint-Germain avec les U19 dans un premier temps, avant de rejoindre l’équipe Espoirs lors de l’été 2024. En deux saisons avec le club de la capitale, l’attaquant d’aujourd’hui 18 ans a disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues entre le championnat National U19, la Coupe Gambardella et la Youth League, dressant un bilan statistique sur cette période de 42 buts et 4 passes décisives. Cependant, à la fin de son contrat en juin dernier, aucune prolongation n’a été signée et le joueur s’est retrouvé libre. Ainsi, aujourd’hui sur ses réseaux sociaux, le franco-malien a annoncé la fin de l’aventure entre lui et le PSG : « Mon aventure avec le Paris Saint-Germain s’achève, avec fierté et gratitude. Porter ce maillot a été un immense honneur, une expérience marquante dans un environnement d’excellence. J’ai grandi ici, humainement et sportivement. Merci aux coachs, coéquipiers, staff et à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre. Un immense merci aux supporters. Il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre. Le PSG restera à jamais gravé dans mon histoire« , a-t-il partagé.

Les dernières informations en date concernant son avenir envoyaient Mahamadou Sangaré du côté de Manchester City. En effet, le journaliste spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, affirmait la nouvelle le 30 avril dernier, évoquant un accord verbal d’ores et déjà en place.