PSG – Le transfert de Donnarumma officialisé dans la matinée

Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes ce lundi en France et en Angleterre, le transfert de Gianluigi Donnarumma a bien été pris en compte.

Gianluigi Donnarumma n’est plus un joueur du PSG. Après quatre saisons chez les Rouge & Bleu, le portier de 26 ans va faire ses premiers pas avec Manchester City après la trêve internationale. Pourtant, l’international italien n’a pas encore officiellement rejoint les Citizens malgré la fermeture du mercato estival en France et en Angleterre.

Mais pas de grande inquiétude à avoir dans ce dossier. En effet, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi, le transfert a bien eu lieu entre les deux formations et tout est finalisé dans ce dossier. Les deux clubs ont prévu de communiquer ce mardi dans la matinée. Pour rappel, le PSG touchera aux alentours de 35 M€ dans le transfert de Gianluigi Donnarumma, à qui il restait une année de contrat chez les Rouge & Bleu.