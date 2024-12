Au cours de sa première saison au PSG, Luis Enrique a été suivi par les équipes de la chaîne espagnole Movistar + dans le cadre d’une série documentaire. Des images diffusées ces dernières semaines qui ne semblent pas avoir plu à tout le monde en interne.

« Vous en n’avez aucune put*** d’idée« , voici comment s’appelle la série documentaire dans les coulisses de la première saison de Luis Enirque au Paris Saint-Germain. Réalisée par la chaîne espagnole Movistar +, celle-ci est arrivée en France sur les antennes de Canal +. Sa diffusion semble avoir agacé certains éléments du vestiaire parisien selon les informations de nos confrères d’RMC Sport. En effet, la séquence de la mi-temps face à la Real Sociedad dans laquelle Luis Enrique hausse le ton et balance des bouteilles dans le vestiaire est pointé du doigt en interne. Si les joueurs ne remettent pas en cause « la colère ou les coups de sang du technicien, ils déplorent en creux qu’ils soient exposés publiquement« .

En plus de récentes informations concernant un vestiaire qui s’interroge de plus en plus sur le travail effectué par Luis Enrique, cette série documentaire n’arrange pas les choses, au contraire. Reste à savoir comment évoluera la situation dans les prochaines semaines, prochains mois, en corrélation avec les résultats sur le terrain.