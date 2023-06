PSG : Leandro Paredes évoque son avenir

Leandro Paredes fait partie des indésirables qui ont été prêtés la saison dernière mais qui vont revenir au PSG. Le milieu de terrain a évoqué son avenir.

Arrivé au PSG en janvier 2019, Leandro Paredes n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain des Rouge & Bleu. L’été dernier, il avait été prêté à la Juventus Turin avec une option d’achat de 22 millions d’euros. Après de bons débuts sous le maillot de la Vieille Dame, il a très vite perdu sa place. Il a également eu des blessures lors de sa saison en Italie. En tout, il aura joué 35 matches (14 titularisations,1547 minutes) pour un but et une passe décisive. Des performances pas à la hauteur qui n’ont pas convaincu la Juventus de lever l’option d’achat. En fin de contrat en juin 2024 avec le PSG, Leandro Paredes va donc revenir à Paris, très certainement momentanément.

« Retourner à Boca n’est pas une possibilité aujourd’hui »

Le champion du monde argentin a donné une interview à Tyc Sports. Et dans cette dernière, il a évoqué son avenir. « Je dois retourner au PSG. Mais pour le moment, je veux profiter de mes vacances. Retourner à Boca n’est pas une possibilité aujourd’hui, ce n’est pas dans mes projets, peut-être plus tard. J’ai 28 ans, je suis jeune et je veux rester en Europe. J’en ai discuté avec ma famille, mes amis, indique le milieu de terrain avant d’avoir un petit mot sur le futur entraîneur des Rouge & Bleu, Luis Enrique. Il conviendrait très bien au PSG, tout le monde en parle en bien.«