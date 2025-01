PSG : L’écart se réduit au classement UEFA entre la France et les Pays-Bas

Si la semaine européenne est synonyme de rêve pour le PSG, la France ne s’en sort pas aussi bien. En effet, en prenant en compte les résultats des autres clubs de Ligue 1 engagés sur le Vieux Continent, l’indice UEFA tricolore en prend un coup.

La cinquième place au classement UEFA octroie sept billets pour les compétitions européennes : 4 pour la Ligue des Champions dont 3 directs, 2 pour la Ligue Europa, et 1 pour la Conférence Ligue. Pour l’instant, c’est la France qui bénéficie de cette récompense, mais l’écart avec les Pays-Bas, sixièmes au classement UEFA, se resserre. En effet, malgré la joie ce mercredi soir au Parc des Princes, la France ne peut se targuer au général d’avoir fait aussi bien que le Paris Saint-Germain. En effet, les défaites de Lille (contre Liverpool, 2-1), Brest (contre le Shakhtar Donetsk, 2-0) et de Nice (face à Elfsborg, 1-0) on coûté quelques points à l’indice UEFA de la France, quand les Néerlandais ont presque fait carton plein : Le PSV Eindhoven s’est imposé contre Belgrade (3-2), l’AZ Alkmaar contre la Roma (1-0), Twente contre Malmö (2-3), et le Feyernood contre le Bayern Munich (3-0). Au classement UEFA, la France compte 64.950 points (10.499 sur l’année en cours), et les Pays-Bas 61.232 (9.332 sur l’année en cours). Pour la suite de la saison, tous les clubs français engagés en Ligue des Champions sont en ballottage favorable pour poursuivre la compétitions et ainsi rapporter des points à l’indice UEFA. Pour les clubs bataves, il en est de même.

Cependant, la France est assurée de rester cinquième et bénéficier des sept places européennes pour la saison prochaine (2025/2026), et reste bien partie pour qu’il en soit de même en 2026/2027.