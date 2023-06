PSG : Leipzig ne lève pas l’option d’achat d’Abdou Diallo

Prêté par le Paris Saint Germain au RB Leipzig l’été dernier, Abdou Diallo ne restera pas dans le club de l’écurie Red Bull la saison prochaine. Le club allemand ne souhaite pas lever l’option d’achat assorti au prêt du défenseur central. L’international sénégalais reviendra à Paris cet été, mais son avenir n’est pas encore certain.

Lofteur du PSG attitré par Luis Campos, Abdou Diallo se devait de trouver un nouveau challenge pour alléger le banc parisien pour la saison 2022/2023. Chose faite sous la forme d’un prêt d’une saison au RasenBallsport Leipzig. Outre-Rhin, le défenseur central n’aura participé qu’à 15 matchs sur la saison, du fait de sa blessure au genou à l’entraînement en novembre 2022, à l’aube de la Coupe du Monde au Qatar. Il n’aura donc pas pu aider le Sénégal dans la plus belle des compétitions, ni même son club en Allemagne. N’ayant effectué de 45 minutes de jeu dans l’année 2023, Abdou Diallo n’est donc pas retenu par le 3ème de Bundesliga et vainqueur de la Coupe d’Allemagne, et revient dans la capitale.

Abdou #Diallo lief in 15 Spielen für #RBLeipzig auf, davon 8x in der Bundesliga, 5x in der Champions League und 2x im DFB-Pokal. Im Heimspiel vs. Hertha BSC erzielte @Abdou_diallo_ einen Treffer.



Danke für das gemeinsame Jahr und deinen Einsatz, Abdou! Nur das Beste für dich! 👏 pic.twitter.com/RVCN3zA1ql — RB Leipzig (@RBLeipzig) June 8, 2023 Tweeter : @RBLeipzig

Un retour au PSG ?

Si la fin de son prêt et le fait que Leipzig ne lève pas l’option d’achat font que l’international sénégalais revient au PSG cet été. Mais pas sûr qu’il y reste très longtemps. Luis Campos l’avait mis dans la liste des indésirables à l’été 2022, et au vu du recrutement qui se profile dans le secteur défensif à Paris, Abdou Diallo aurait du mal à se faire une place. Entre la venue de Milan Skriniar, une potentielle arrivée de Lucas Hernandez, si Abdou Diallo reste dans l’effectif parisien la saison prochaine, cela dépendra du futur entraîneur et de ses plans pour le Lion de la Teranga.

A voir aussi : PSG – Le Sporting se penche sur Ekitike et Bitshiabu