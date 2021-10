Le PSG a souffert… mais a gagné ! On a l’impression de se répéter depuis le début de cette saison, mais il faut reconnaître que le bilan comptable des Parisiens est excellent malgré des débuts compliqués dans leur jeu. Ce mardi soir, les Rouge & Bleu l’ont emporté à domicile face au RB Leipzig grâce entres autres à un très bon Keylor Navas, un Leo Messi décisif et un Kylian Mbappé XXL (3-2). Le club de la capitale reste premier de sa poule pour le plus grand plaisir de ses supporters, qu’ils soient au stade ou devant leur télévision.



Pour cette affiche, diffusée sur Canal+ et RMC Sport, les téléspectateurs étaient au rendez-vous. En effet les audiences mediametrie ont été publiées ce matin et la chaîne cryptée réalise un joli score. Ce match de Ligue des champions a mobilisé 1,72 million de supporters, soit 8,1% du public. Ce qui représente un très bon score pour la « quatre », même si celui-ci reste un peu en-dessous que lors de la confrontation contre Manchester City (2,19 millions de supporters, 9,9% du public).