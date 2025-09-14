PSG / Lens – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche après-midi, le PSG affronte Lens pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer pour bien préparer leur grosse semaine à venir.

Le PSG retrouve les terrains ce dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du RC Lens dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Quinze jours après son dernier match en championnat, le club de la capitale voudra poursuivre sa série de trois victoires en trois matches de Ligue 1 depuis le début de la saison et ainsi préparer au mieux sa grosse semaine avec son premier match de la phase de ligue de la Ligue des champions contre l’Atlanta Bergame mercredi soir, au Parc des Princes et le déplacement au Vélodrome pour y défier Marseille pour le compte du premier Classico de la saison.

Pour ce match contre les Lensois, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif. Le coach du PSG a décidé de titulariser Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez en défense, alors que Warren Zaïre-Emery et Lee Kang-in jouent d’entrée au milieu. Enfin, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia sont titulaires en attaque au côté de Bradley Barcola. À moins de 30 minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le RC Lens ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Avant la trêve internationale, le PSG avait surclassé Toulouse sur sa pelouse (3-6). Un score annoncé ici par MuG3N. Bravo à lui !