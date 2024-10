Samedi après-midi (17 heures, beIN Sports 1), le PSG reçoit Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Lens voit son effectif décimé.

Après son succès contre Marseille lors du Classico dimanche soir (0-3), le PSG retrouve les terrains samedi après-midi avec la réception – au Parc des Princes – de Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le PSG devra faire sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, absents de longue date, mais également de Lucas Beraldo, suspendu pour accumulation de cartons. Du côté de Lens, Will Still va devoir faire sans un très grand nombre de joueurs.

Sept joueurs absents

En effet, pas moins de sept joueurs ne devraient pas faire le déplacement à Paris pour y défier le PSG. Facundo Medina, pour accumulation de cartons, manquera à l’appel, tout comme Ruben Aguilar (épaule), Wesley Saïd (quadriceps), Pierre-Ismaëlo Ganiou (ischio-jambiers), Angelo Fulgini (Ischio-jambiers), ainsi que Jimmy Cabot (genou) et Martin Satriano (ligaments croisés), absents de longue date. L’Equipe indique enfin que deux autres joueurs sont incertains, Andy Diouf (coup à une cheville) et Przemyslaw Frankowski (cou-de-pied).