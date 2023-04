PSG / Lens : Histoire, enjeux et clés du match

Ce samedi soir (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG et le RC Lens s’affrontent dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Et à quelques heures du match, focus sur les chiffres importants à connaître.

C’est l’un des gros chocs de ce sprint final de la saison 2022-2023. Au Parc des Princes ce samedi soir, le PSG reçoit son premier poursuivant, le RC Lens, qui compte six points de retard au classement. En cas de succès, les Rouge & Bleu peuvent prendre une belle option pour le titre de champion de France. En revanche, en cas de contre-performance, le club parisien relancera la course au titre. Et historiquement, le RC Lens est un adversaire qui réussit bien aux Franciliens. Comme le rapporte l’historien du PSG, Michel Kollar, via le site officiel, le club de la capitale a un bilan largement en sa faveur face aux Sang & Or. En 87 matches officiels, les Parisiens se sont imposés à 41 reprises ainsi que 21 matches nuls et 25 défaites. Au Parc des Princes, le PSG a un bilan de 28 victoires, 7 matches nuls et 8 défaites. Le dernier revers à domicile face au RCL remonte au 5 novembre 2006 (1-3). Les rencontres entre Parisiens et Lensois sont très prolifiques avec 265 buts inscrits en 87 matches, soit une moyenne de plus de 3 buts par rencontre. « Les deux formations n’ont terminé un match sur un score de 0-0 qu’à seulement 4 reprises. »

Mbappé n’a jamais marqué face au RC Lens

De plus, les buteurs parisiens apprécient le RC Lens avec 151 buts encaissés par les Sang & Or. Quatre équipes ont fait pire : Saint-Étienne (167 buts), Lyon (162 buts), Nantes (157 buts) et Marseille (152 buts). Une belle occasion pour Mbappé d’enfin ouvrir son compteur but face au club artésien. Depuis son arrivée en 2017, le RC Lens est la seule équipe qui n’a pas pris un but du meilleur buteur de l’histoire du PSG. « Un nouveau défi pour le numéro 7 parisien, qui pourrait aussi devenir le seul recordman des buts inscrits en première division par un Rouge et Bleu, un record qu’il partage avec Edinson Cavani (138 buts inscrits) », rapporte le PSG via son site internet. Enfin, quel que soit le résultat final, le PSG restera toujours leader de Ligue 1, une position qu’il occupe depuis la 1ère journée de championnat.