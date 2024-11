Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre le RC Lens pour le compte de la 10e journée (1-0). Ce match a été marqué par les tensions entre les deux clubs, notamment à la mi-temps dans les couloirs du Parc des Princes.

Si le PSG s’est imposé hier après-midi sur la pelouse du Parc des Princes contre le RC Lens (1-0), la rencontre a été marquée par la nervosité des Lensois, qui ont estimé que l’arbitrage était en la faveur du club de la capitale. Des tensions qui se sont propagées dans les couloirs de l’antre des Rouge & Bleu. Au moment de regagner les vestiaires, Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a levé la voix et adressé des « Shut up ! », « Fermez là ! » en français. Des propos et un ton virulent qui ont fortement déplu aux Lensois et notamment à Florian Sotoca même s’il n’était pas forcément visé.

« Il peut parler comme ça à un joueur ? »

« Pourquoi tu cries comme ça ? Eh ! Pourquoi il crie comme ça ? Il peut parler comme ça à un joueur ? Pourquoi fait-il le mec à crier comme ça ? », lance le joueur de Lens dans le couloir du stade du PSG dans une séquence captée par beIN Sports. Brice Samba, le capitaine lensois, est ensuite intervenu, plus calmement, et s’est adressé à Luis Campos. « On ne parle pas comme ça. Vous ne pouvez pas nous dire de fermer nos gueules. Montrez l’exemple. Vous êtes président (conseiller sportif, NDLR), vous n’avez pas le droit de parler comme ça. » Luis Campos a alors nié avoir dit ça. Florian Sotoca concluant : « Si, si. Tu l’as dit. Tu te prends pour qui ? Tu n’as pas à dire ça. » Des tensions qui sont retombées après que tout le monde a regagné les vestiaires.