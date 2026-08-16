PSG / Lens – João Neves laissé au repos

Pour le Trophée des Champions face au RC Lens, le PSG devra composer sans João Neves. Mais aucune inquiétude ne plane autour de l’absence du Portugais, laissé au repos par Luis Enrique.

Après avoir lancé son exercice 2026-2027 avec une victoire en Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, le PSG peut déjà remporter un deuxième titre en ce début de saison. Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le club de la capitale se déplace sur la pelouse du RC Lens pour disputer le Trophée des Champions. Recordman de la compétition, le double champion d’Europe ajouter ce trophée à son armoire pour la 15e fois.

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João Neves géré par le staff parisien

Pour ce match face aux Sang & Or, Luis Enrique a convoqué un groupe de 23 joueurs. Sans surprise, les deux dernières recrues, Ferran Torres et Mika Godts, n’ont pas été retenues pour cette rencontre. En revanche, le coach parisien devra composer sans un joueur important de son entrejeu : João Neves. Absent de l’entraînement collectif la veille, l’international portugais n’a pas effectué le déplacement dans le Nord avec ses partenaires. Selon les informations de RMC Sport, il s’agit simplement d’une gestion de la part du staff parisien. Une information confirmée par L’Équipe, qui indique que le joueur de 21 ans a été laissé au repos. Mais le coach parisien dispose de plusieurs solutions pour pallier l’absence du Portugais. En effet, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery ou encore Désiré Doué peuvent évoluer dans l’entrejeu.