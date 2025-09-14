PSG / Lens – Le groupe convoqué par Luis Enrique

Ce dimanche après-midi (17h15 sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens en Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe de 21 joueurs pour cette rencontre.

Après cette trêve internationale, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, le club de la capitale accueille le RC Lens (17h15 sur beIN SPORTS 1) avec pour ambition de poursuivre son sans-faute en championnat (trois victoires en trois matches). Et dans une semaine qui s’annonce intense avec le retour de la Ligue des champions (face à l’Atalanta Bergame) et un déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le premier Classique de la saison, Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif face aux Sang & Or.

À lire aussi : PSG / Lens – Les compositions probables selon la presse

Doué et Dembélé absents, Senny Mayulu de retour

Et pour cette rencontre, le coach parisien ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé (lésion sévère à l’ischio-jambier droit) et Désiré Doué (lésion au mollet droit), qui poursuivent leurs soins après leur blessure en équipe de France. Diminué physiquement avant la trêve, Fabian Ruiz est bien apte, tout comme Senny Mayulu, qui fait son retour dans le groupe après avoir manqué le début de saison en raison d’une blessure. Les Titis Noham Kamara et Ibrahim Mbaye sont également présents. Voici ci-dessous le groupe convoqué par Luis Enrique pour la réception du RC Lens.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Kamara, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Kamara, Pacho Milieux : F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves

: F.Ruiz, Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, J.Neves Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Barcola, Mbaye