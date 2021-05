PSG / Lens : les compositions officielles

Ce samedi 1er mai, dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le RC Lens (17h, Canal Plus) avec un impératif : gagner pour rester dans la course au titre et rester devant Monaco. Quelques contrariétés dans cette perspective : 1/le PSG joue un match obsessionnel mardi prochain à Manchester; 2/les titulaires de l’aller contre City ont fini bouilli physiquement; 3/le match se joue au Parc des Princes et c’est quasiment devenu un handicap: 4/Lens rêve d’Europe et les Nordistes sont motivés à l’extrême. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a décidé de faire tourner largement (6 changements) en vue du match retour des demi-finales de la Ligue des Champions contre Manchester City mardi soir. De son côté, Franck Haise a décidé d’aligner son équipe dans son animation favorite, le 5-3-2, avec un duo d’attaque composé de Ganago et du titi parisien Arnaud Kalimuendo.

Feuille de match du PSG / RC Lens

35e journée de Ligue 1 Uber Eats | Samedi 1er mai 2021 à 17 heures au Parc des Princes (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Brisard | VAR : Letexier et Guillard