Ce samedi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG défie le RC Lens au Parc des Princes dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Le PSG peut réaliser une excellente opération dans cette 10e journée de Ligue 1. Déjà leader du championnat, le club parisien peut prendre six points d’avance en tête du classement en cas de succès, suite à la défaite de l’AS Monaco face à l’Angers SCO (0-1). Et à quelques jours de la réception de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions (6 novembre), Luis Enrique a dévoilé son onze de départ pour cette rencontre face aux Sang & Or.

Safonov et Ruiz titulaires, Asensio en faux numéro 9

Dans les cages, petite surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. En défense, le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes est aligné. Dans l’entrejeu, le trio Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves est associé. Enfin, pour l’attaque, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé occuperont les ailes tandis que Marco Asensio sera utilisé en faux numéro 9.

Feuille de match Paris Saint-Germain / RC Lens

10e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17 heures – Diffuseur : beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Laurent Coniglio – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste – VAR : Jérémie Pignard et Wilfried Bien