PSG / Lens – Les compositions officielles

Ce dimanche après-midi, le PSG reçoit le RC Lens dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après la trêve internationale de septembre, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. À cette occasion, le club de la capitale accueille – au Parc des Princes – le RC Lens, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre placée après la coupure internationale et avant la Ligue des champions (face à l’Atalanta Bergame, le 17 septembre), Luis Enrique a décidé de ménager certains cadres et donner du temps de jeu aux joueurs moins utilisés.

Warren Zaïre-Emery titulaire dans le couloir droit

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Lucas Chevalier. Le gardien du PSG est défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi, capitaine, dans le couloir droit, d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo en charnière centrale, alors que Lucas Hernandez occupera le couloir gauche. Au milieu de terrain, Vitinha sera épaulé par Warren Zaïre-Emery et Kang-in Lee. Avec les absences de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Luis Enrique a décidé de titulariser Bradley Barcola, buteur avec l’équipe de France lors de la trêve internationale, Gonçalo Ramos, et Khvicha Kvaratskhelia, double buteur avec la Géorgie.

Feuille de match Paris Saint-Germain / RC Lens

4e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 17h15 – Diffuseur : BeIN Sports 1 – Arbitre principal : Jérémie Pignard – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Florent Batta – VAR : Wilfried Bien et William Lavis