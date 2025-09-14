PSG / Lens – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche après-midi (17h15 sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens en Ligue 1. Et Luis Enrique devrait aligner une équipe remaniée à quelques jours de la Ligue des champions.

Après la trêve internationale de septembre, le PSG retrouve la compétition ce dimanche. À cette occasion, le club de la capitale accueille – au Parc des Princes – le RC Lens, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre placée après la coupure internationale et avant la Ligue des champions (face à l’Atalanta Bergame, le 17 septembre), Luis Enrique pourrait ménager certains cadres et donner du temps de jeu aux joueurs moins utilisés.

Du repos pour plusieurs cadres

Selon L’Equipe, plusieurs cadres seront laissés au repos ce dimanche. Ce qui devrait donner une ligne défensive inédite avec Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez aux postes des latéraux et une charnière centrale composée d’Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Dans l’entrejeu, Vitinha pourrait une nouvelle fois enchaîner, avec le brassard de capitaine, aux côtés de Fabian Ruiz et Lee Kang-In. Et en l’absence de Désiré Doué (lésion au mollet droit) et Ousmane Dembélé (lésion sévère à l’ischio-jambier droit), le trio offensif devrait être composé de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia, d’après le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien imagine un onze de départ différent. En défense, Achraf Hakimi pourrait tenir sa place dans le couloir droit, tout comme Willian Pacho dans l’axe central, ce qui permettrait à Lucas Beraldo d’évoluer au poste de latéral gauche. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, João Neves et Fabian Ruiz pourraient être associés. Enfin, le quotidien francilien opte plutôt pour une ligne d’attaque composée d’Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia.

Le XI probable du PSG (L'Equipe) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, L.Hernandez – F.Ruiz, Vitinha (c), Lee – Barcola, G.Ramos, Kvaratskhelia

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, J.Neves, F.Ruiz – Mbaye, G.Ramos, Kvaratskhelia

Le XI probable de Lens : Risser – Gradit, Baidoo, M.Sarr – Aguilar, Sangaré, Thomasson (c), Udol – Thauvin, Edouard (ou Fofana), Saïd

