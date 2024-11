PSG / Lens – Les notes des joueurs du PSG

Ce samedi après-midi, le PSG recevait le RC Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le PSG ne s’est imposé que 1-0 malgré de très nombreuses occasions.

Pour son retour sur les terrains après son succès contre Marseille dimanche dernier (0-3), le PSG recevait – au Parc des Princes – le RC Lens ce samedi après-midi pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, placée quatre jours avant le match de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid, Luis Enrique avait apporté une surprise dans son onze avec la titularisation de Matvey Safonov dans les buts. Peu sollicité, l’international russe a réalisé ce qu’il fallait quand il a été inquiété. Sa défense, composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, a encore une fois été performante. Les deux latéraux ont aussi apporté offensivement, même si les actions n’ont pas abouti.

Ousmane Dembélé, homme du match

Dans une rencontre où le PSG a eu le ballon la plupart du temps, le milieu de terrain composé de Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz a été en dessous de son niveau actuel, surtout pour les deux internationaux portugais. L’Espagnol a été dans la parfaite lignée de son début de saison avec le PSG, très loin de son très bon niveau affiché avec l’Espagne. Seul buteur de la rencontre, Ousmane Dembélé a été le meilleur parisien sur le terrain. L’international français a encore déstabilisé la défense lensoise même si, comme trop souvent, il a pêché dans le dernier geste. Son compère de l’attaque, Bradley Barcola, même s’il a été impliqué sur le seul but de la rencontre, a eu du mal à faire la différence comme il l’a si bien fait depuis le début de la saison. Titulaire en faux numéro 9, Marco Asensio n’a pas réussi son match. Même s’il s’est procuré deux belles occasions, il n’a jamais réussi à se démarquer et à peser sur la défense lensoise.