PSG / Lens – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche après-midi, le PSG s’est imposé contre Lens lors de la quatrième journée de Ligue 1 (2-0). Bradley Barcola et Vitinha ont fortement brillé lors de ce match.

Pour son retour sur les terrains, le PSG recevait – au Parc des Princes – le RC Lens pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a totalement dominé, le club de la capitale a vu Bradley Barcola briller avec un doublé. L’international français a marqué deux très beaux buts de l’extérieur sur la surface. Le numéro 29 du PSG a été le plus dangereux sur le terrain avec ses courses dans le dos de la défense lensoise. Bradley Barcola continue sa montée en puissance avec trois buts lors de ses deux derniers matches avec le PSG. Autre homme de ce match, Vitinha. Le milieu de terrain a une nouvelle fois été le maestro du jeu du PSG. L’international portugais s’est offert deux passes décisives pour Bradley Barcola. Il a très souvent trouvé des solutions face à une défense qui le laissait tranquillement organiser le jeu.

Zaïre-Emery a réalisé un bon match au milieu

À ses côtés, Warren Zaïre-Emery a très certainement réalisé son meilleur match de la saison. Il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant et à tenter de trouver ses coéquipiers pour les mettre dans les meilleures conditions. Son retour au milieu de terrain lui a fait du bien. En défense centrale, Lucas Beraldo a aussi brillé. Il a très peu été mis en danger et a souvent anticipé les actions lensoises en coupant la trajectoire. En espérant que sa blessure ne soit pas trop grave. Dans ses buts, Lucas Chevalier a aussi brillé au moment où ses coéquipiers en ont eu besoin. Après une mésentente avec Beraldo, il a repoussé de façon magistrale le coup franc indirect de Thauvin. Pour sa première au Parc des Princes, Illia Zabarnyi a aussi été solide, alors que Gonçalo Ramos, interessant dans ses décrochages, a eu du mal à être trouvé dans la surface, lui qui a eu deux tentatives facilement captées par le gardien lensois.