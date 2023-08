PSG / Lens : les notes des Parisiens dans la presse

Pour son premier choc de la saison, le PSG a livré une très belle prestation contre Lens (3-1). Kylian Mbappé a brillé tout comme le trio au milieu. Des performances qui ont été saluées dans la presse.

Après deux matches nuls, le PSG se devait de l’emporter hier soir lors de la troisième journée de Ligue 1. Mais cela ne s’annonçait pas si facile que cela, puisqu’en face se dressait Lens, son dauphin de la saison dernière. Pour ce choc, Luis Enrique avait décidé de titulariser Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, qui avaient débuté sur le banc contre Toulouse (1-1) la semaine dernière. Déjà buteur en terre toulousaine, le numéro 7 parisien s’est offert un doublé hier soir. Très en forme, il a obtenu la meilleure note pour un joueur du PSG avec un 8 que ce soit dans l’Equipe ou Le Parisien. « Un retour comme titulaire marquant. Le jeu parisien n’est plus le même avec Mbappé sur le terrain. Il a manqué quelques occasions (30e, 32e, 55e, 65e), mais a concrétisé un superbe travail de Lucas Hernandez (52e) puis a eu un peu de chance sur une frappe déviée (90e). Beaucoup d’activité pour un joueur acclamé par le public du Parc« , explique le quotidien sportif. Du côté du Parisien, on est aussi très enthousiaste après la prestation du meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu. « Une seule titularisation et déjà trois buts cette saison ! Le crack de Bondy, impliqué sur l’ouverture du score, a fait parler la magie pour marquer la première fois du droit, en une touche, sur une bonne combinaison avec Hernandez (2-0, 52e). Il remet ça juste avant le clap de fin (3-0, 89e). Des retrouvailles réussies avec le Parc ! »

A voir aussi : Luis Enrique : « Zaïre-Emery, je l’adore, sans aucun doute »

Ugarte encore une fois époustouflant

Kylian Mbappé n’est pas le seul joueur du PSG à obtenir la note de 8 dans l’Equipe puisque Manuel Ugarte a aussi hérité de cette note. Le milieu de terrain uruguayen reste sur la lignée de ses deux premières sorties sous le maillot parisien, époustouflant. « Quelle débauche d’énergie encore une fois. L’Uruguayen a fait un bien fou à son équipe lorsqu’il s’agissait de récupérer le ballon. Rien qu’en première mi-temps, il avait déjà remporté sept duels ! Il ressemble de plus en plus au milieu de terrain qui manquait à Paris. Une grosse prestation qui aurait pu être entachée d’une erreur importante (90e+3) après une relance mal jugée dans l’axe. » Ses deux compères du milieu de terrain, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont aussi été plébiscités par Le Parisien et l’Equipe avec la note de 7 (7,5 pour le titi dans le quotidien francilien). Titulaire dans le couloir gauche de la défense, Lucas Hernandez a aussi plu aux journalistes des deux quotidiens, récoltant la note de 7.

Les notes des joueurs du PSG dans l’Equipe : Donnarumma (6) – Hakimi (5), Marquinhos (6), Skriniar (6), Hernandez (7) – Zaïre-Emery (7), Ugarte (8), Vitinha (7) – Dembélé (6), Asensio (7), Mbappé (8)

dans l’Equipe : Donnarumma (6) – Hakimi (5), Marquinhos (6), Skriniar (6), Hernandez (7) – Zaïre-Emery (7), Ugarte (8), Vitinha (7) – Dembélé (6), Asensio (7), Mbappé (8) Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Donnarumma (6) – Hakimi (6), Marquinhos (6), Skriniar (6), Hernandez (7) – Zaïre-Emery (7,5), Ugarte (7,5), Vitinha (7) – Dembélé (6), Asensio (6,5), Mbappé (8)