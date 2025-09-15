PSG / Lens : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche, le PSG a poursuivi son sans-faute en Ligue 1 en s’imposant face au RC Lens (2-0) grâce à un Bradley Barcola clinique dans la finition.

Pour son retour à la compétition, le PSG a parfaitement entamé son marathon de matches jusqu’à la prochaine trêve internationale. Ce dimanche, les Rouge & Bleu accueillaient le RC Lens à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. L’objectif était de poursuivre son sans-faute en championnat tout en préparant au mieux les grosses échéances à venir (l’Atalanta Bergame et l’Olympique de Marseille). Et la mission a été accomplie par les joueurs de Luis Enrique.

Barcola chirurgical, Vitinha en maestro, Zaïre-Emery monte en puissance

Grâce à un doublé de Bradley Barcola, les champions de France l’ont emporté sans grande difficulté. Et sans surprise, le numéro 29 parisien est l’homme du match avec la note de 8/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Sa prestation a été illuminée par deux buts, somptueux, qui lui ont valu l’ovation du Parc lors de son remplacement par Fabian Ruiz (71e). Sur le premier, son enroulé du pied droit à l’entrée de la surface n’a laissé aucune chance à Risser. Il est parti de la ligne de touche sur le second, avant de profiter de l’apathie lensoise pour s’engouffrer et doubler la mise d’une frappe puissante au ras du poteau », salue L’E. Et un autre joueur a marqué des points durant cette rencontre : Warren Zaïre-Emery. Le Titi monte en puissance depuis quelques rencontres et récolte la note de 6/10 dans le quotidien sportif. « Pour sa deuxième titularisation de la saison, l’international français a évolué dans sa zone de confort, au milieu, ce qui n’avait pas été le cas à Nantes lors de la 1re journée. On l’a senti volontaire et appliqué, avec quelques remontées de balle intéressantes et de la présence dans les duels. »

Si Bradley Barcola s’est montré efficace dans la finition, un autre joueur a rendu une copie très propre ce dimanche après-midi au Parc des Princes : Vitinha. En véritable maestro, le Portugais a dicté le jeu de son équipe. Il reçoit la note de 7.5/10 dans le quotidien Le Parisien. « À la récupération et passeur décisif sur l’ouverture du score (1-0, 15e), il a joué dans un fauteuil devant la défense en orientant le jeu avec beaucoup d’adresse. Il donne plusieurs balles de but, dont une qui ne profite pas à Mbaye (31e). Son décalage à gauche est aussi à l’origine du second but parisien. » En revanche, Gonçalo Ramos n’a pas profité des absences en attaque pour se mettre en évidence. Le numéro 9 des Rouge & Bleu a affiché un déchet trop important dans le dernier geste et récolte la note de 4/10 de la part des deux quotidiens. « Il avait l’opportunité de marquer les esprits dans la peau d’un titulaire et ne l’a pas saisie. Jamais en position de tirer, en dehors d’une talonnade bien sentie mais peu dangereuse (45 + 4e), il n’a pas réussi à se démarquer à la pointe de l’attaque », souligne LP.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Chevalier 6 – Hakimi 5, Zabarnyi 5, Beraldo 6, L.Hernandez 6 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 7, Lee 5 – Kvaratskhelia (non noté, Mbaye 5), G.Ramos 4, Barcola 8 / Luis Enrique 6

