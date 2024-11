Demain après-midi (17 heures, beIN Sports 1), le PSG reçoit Lens dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait apporter quelques ajustements dans son onze de départ.

Six jours après avoir remporté le Classico sur la pelouse de Marseille (0-3), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le RC Lens pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, qui intervient quatre jours avant la rencontre contre l’Atlético de Madrid, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Lucas Beraldo, suspendu, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos, absents de longue date, seront les seuls absents.

Deux changements par rapport à Marseille ?

Pour défier les Lensois, le coach du PSG pourrait apporter quelques retouches dans son onze de départ en comparaison de celui qui s’est imposé contre Marseille dimanche dernier. Dans les buts, pas de surprise avec la présence de Gianluigi Donnarumma. Il devrait être défendu par la défense type, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche et la charnière Marquinhos-Willian Pacho. Selon Le Parisien, les ajustements devraient intervenir au milieu de terrain et en attaque. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz devrait avoir une nouvelle chance en tant que titulaire. Il serait associé à Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Pour la ligne offensive, Marco Asensio devrait prendre la place de Lee Kang-in et accompagner Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.