Ce samedi après-midi (17h sur beIN SPORTS 1), le PSG accueille le RC Lens à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, avec pour objectif de conserver sa place de leader.

Après sa victoire écrasante sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (0-3), le PSG a retrouvé le sourire après quelques semaines moroses. Les Rouge & Bleu ont profité d’une semaine sans Ligue des champions pour préparer au mieux une autre belle affiche du championnat de France face au RC Lens. Face aux Sang & Or ce samedi, le club parisien voudra conserver sa place de leader et préparer au mieux son match de C1 face à l’Atlético de Madrid la semaine prochaine (6 novembre).

Nuno Mendes va mieux, Beraldo suspendu

Et pour ce match de Ligue 1, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. En effet, comme depuis le début de saison, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos seront toujours absents. Après avoir récolté trois cartons jaunes en l’espace de dix rencontres, Lucas Beraldo sera suspendu pour ce match au Parc des Princes. Sorti face à l’OM pour cause de maux de ventre, Nuno Mendes va mieux, comme le rapporte Le Parisien. Invité par le roi du Maroc, Mohammed VI, et le président de la France, Emmanuel Macron, pour un dîner d’Etat, Achraf Hakimi a retrouvé le chemin de l’entraînement mercredi. Il sera donc apte pour la réception des Lensois.

Un dernier entraînement est prévu ce vendredi en fin de matinée (11h) avant la conférence de presse de Luis Enrique (13h). En face, le RC Lens devra composer avec pas mal d’absents dont le défenseur Facundo Medina, suspendu. Deux autres titulaires sont incertains pour cette rencontre, Przemyslaw Frankowski et Andy Diouf, touchés physiquement.