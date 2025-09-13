PSG / Lens – Une équipe remaniée pour affronter les Lensois ?

Pour son retour à la compétition, le PSG devrait affronter le RC Lens en Ligue 1 avec une équipe remaniée en vue des grosses échéances à venir.

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. À l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, les champions de France accueillent – au Parc des Princes – le RC Lens (à 17h15 sur beIN SPORTS 1). Et pour ce match, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé (lésion sévère à l’ischio-jambier droit) et Désiré Doué (lésion au mollet droit). Et avant une semaine importante à venir (l’Atalanta Bergame en Ligue des champions et l’Olympique de Marseille en Ligue 1), le coach parisien pourrait aligner un onze de départ remanié entre joueurs laissés au repos ces derniers joueurs et ceux moins utilisés en sélection, comme le rapporte Le Parisien.

Une chance à saisir pour Mbaye

Dans les buts, pas de surprise attendue avec Lucas Chevalier. En revanche, certains cadres en défense pourraient être laissés au repos. Comme la saison passée après les trêves internationales, Marquinhos pourrait débuter sur le banc et laisser sa place à Illia Zabarnyi afin d’accompagner Willian Pacho en défense centrale. Dans les couloirs, Achraf Hakimi, laissé au repos lors du deuxième match du Maroc, et Lucas Beraldo sont pressentis.

Titulaire à chaque match du PSG depuis le début de saison, Vitinha pourrait laisser sa place à son compatriote João Neves devant la défense. Le Portugais serait ainsi accompagné de Warren Zaïre-Emery, non convoqué par l’équipe de France durant cette trêve, et Fabian Ruiz, qui s’est remis de sa douleur musculaire. Enfin, une attaque inédite pourrait être alignée. En forme avec la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia pourrait connaître sa première titularisation en Ligue 1 cette saison. Il formerait un trio offensif avec Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye, d’après le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Chevalier – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, J.Neves, F.Ruiz – Mbaye, G.Ramos, Kvaratskhelia