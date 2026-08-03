PSG – L’entraîneur de l’Ajax s’exprime sur l’avenir de Mika Godts

Si le PSG cible Mika Godts pour renforcer son attaque, du côté de l’Ajax Amsterdam, il n’est pas encore question d’envisager le départ de son joueur.

Après être parvenu à un accord avec l’AS Monaco pour la venue de Maghnes Akliouche, le PSG a décidé d’accélérer sur un autre dossier ces derniers jours : celui de l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, Mika Godts. L’ailier de 21 ans, sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en 2029, est désireux de s’engager avec le double champion d’Europe en titre. Il sort d’une excellente saison 2025-2026 avec l’Ajax, au cours de laquelle il a inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives en 44 matchs, toutes compétitions confondues.

À lire aussi : Le PSG a fait une première offre à l’Ajax pour Mika Godts

« Ma préférence est qu’il reste encore une année avec nous »

L’entourage du joueur a notamment confirmé un accord de principe entre l’international belge et les Rouge & Bleu. Reste désormais à trouver un terrain d’entente entre les deux formations. Le club parisien aurait déjà formulé une première offre de 40 M€ pour s’attacher les services du Belge. Toutefois, du côté de l’Ajax Amsterdam, la volonté est de conserver son attaquant une saison supplémentaire.

Alors que le directeur technique des Ajacides, Jordi Cruijff, s’est déjà exprimé sur ce dossier, l’entraîneur Michel a lui aussi été interrogé sur l’avenir de Mika Godts à l’issue de la victoire face à Volendam (3-1) : « Bien sûr, j’aimerais que Mika (Godts) reste avec nous. Pour moi, c’est un immense talent et un grand joueur. Je comprends cette situation, mais ma préférence est qu’il reste encore une année avec nous. Pour l’instant, il est toujours un joueur de l’Ajax », a déclaré le technicien espagnol, dans des propos rapportés par L’Équipe. À noter que Mika Godts ne figurait pas sur la feuille de match lors de cette rencontre.