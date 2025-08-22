PSG – Les adieux de Gianluigi Donnarumma au Parc des Princes

Donnarumma

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum22 août 2025

Dans cette soirée spéciale pour les retrouvailles du PSG avec le Parc des Princes, Gianluigi Donnarumma en a profité pour faire ses adieux aux supporters parisiens.

Invité à quitter le PSG suite à l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma doit se trouver un nouveau point de chute d’ici la fermeture du marché des transferts. Pas convoqué pour la rencontre face à l’Angers SCO ce vendredi, l’international italien a profité de la présentation des trophées au public pour faire ses adieux au Parc des Princes. Poussé devant la tribune Auteuil par ses coéquipiers, le portier de 26 ans a été acclamé par le public parisien. De même pour Arnau Tenas, qui est également invité à quitter les Rouge & Bleu dans les jours à venir. Ému par cette attention, Gianluigi Donnarumma s’est ensuite offert un dernier tour d’honneur sur la pelouse du Parc des Princes. Des beaux adieux pour l’un des hommes forts de la saison historique des champions d’Europe.

