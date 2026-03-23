PSG – Les belles promesses de Dro Fernandez

Buteur face à l’OGC Nice ce samedi (4-0), le milieu recruté par le PSG cet hiver, Dro Fernandez, a confirmé les belles promesses perçues depuis son arrivée.

Un but plein de sang-froid qui lui permet de lancer sa carrière à Paris. Recruté cet hiver en provenance du FC Barcelone contre 8M€, Dro Fernandez a vécu une soirée particulière ce samedi soir à l’Allianz Riviera. Entré en jeu en seconde période, le milieu de 18 ans a marqué six minutes plus tard grâce à un bel enchaînement, inscrivant au passage son premier but chez les professionnels.

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Surnommé « le chouchou » en interne

Une réalisation célébrée comme il se doit par ses partenaires et aussi Luis Enrique, qui n’a pas caché sa joie sur le banc de touche. « Je ne suis pas surpris. Il est en train de s’améliorer, de se montrer. C’est très facile pour lui de s’adapter à notre football. Il peut jouer au milieu, à côté de la défense mais sa grande qualité, c’est sa capacité à attaquer la surface », a déclaré le coach parisien après la rencontre. Même son de cloche du côté de Warren Zaïre-Emery : « Ce qu’il fait pour son âge est juste magnifique. Il faut qu’il continue comme ça, qu’il garde cette confiance en lui. On sera là pour le pousser, pour le mettre dans les meilleures conditions. »

Surnommé le « chouchou » en interne, Dro Fernandez bénéficie d’un temps de jeu modeste depuis son arrivée, avec 232 minutes, mais a su saisir sa chance pour montrer ses qualités. De plus son intégration dans le vestiaire parisien s’est faite naturellement. « Entre espagnol et anglais, il a rapidement tissé des liens, guidé par Khvicha Kvaratskhelia, Illia Zabarnyi et Kang-in Lee, avec qui il partage autant les affinités sur le terrain que le goût des blagues en dehors. Le français, lui, viendra avec le temps, à raison de deux cours par semaine, comme un autre apprentissage à apprivoiser », rapporte Le Parisien.

Il lui reste désormais à construire son corps et à l’endurcir pour répondre aux exigences du championnat et de la Ligue des champions. « Avant chaque séance, le staff lui réserve un programme spécifique pour accompagner cette progression sans brûler les étapes. » Encore dans l’apprentissage, l’ancien Barcelonais est déjà capable de faire des différences et de marquer les esprits. « Samedi soir, dans un match, certes à sens unique, il n’a pas seulement inscrit un but. Il a ouvert une porte. Et dans son sillage, laissé entrevoir de belles promesses… », conclut le quotidien francilien. Après le match face à Nice, le joueur n’a pas caché sa joie de rejoindre les champions d’Europe : « Quand Paris est arrivé cet hiver, je n’ai pas hésité une seconde. Je suis très heureux au PSG, ce n’est pas facile d’arriver de l’étranger quand on est jeune mais je m’adapte et franchement, tout le monde m’aide. »

Dro a marqué le 100e but en compétition officielle cette saison ! 🫂❤️💙



La célébration du jour avec @OoredooQatar pic.twitter.com/rStsn6l4dX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 22, 2026