PSG : Les confidences de l’entraîneur des gardiens de la sélection russe sur Matvey Safonov

Si le ciel semble dégagé pour tout le monde au PSG avec des trophées individuels et collectifs, certains rongent leur frein. C’est le cas de Matvey Safonov, qui outre son temps de jeu avec la sélection russe, ne foule que très peu les pelouses avec le maillot parisien sur le dos.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, la concurrence n’a jamais permis à Matvey Safonov de prendre un temps de jeu conséquent sous les cieux parisiens. En effet, après avoir été la doublure de Gianluigi Donnarumma, le Russe regarde désormais depuis le banc de touche Lucas Chevalier garder les buts du PSG. S’il compte 17 rencontres toutes compétitions confondues avec le club de la capitale depuis son arrivée le 1er juillet 2024, Matvey Safonov n’a pris part à aucun match depuis le début de la saison 2025 / 2026. Une situation qui embête le portier de 26 ans, qui ne cesse de voir son nom associé à des rumeurs d’un départ du PSG : « Un départ ? Il se porte bien, il attend son heure. Il l’aura. Pour autant que je sache, personne n’y pense, ni au club, ni Matvey lui-même« , a confié l’entraîneur des gardiens de but de la sélection russe à Sport Mail. Ce dernier a poursuivi : « Si l’on parle de Matvey, sa saison a commencé, mais au PSG, ils ont misé sur un autre gardien. Dès que ce sera son tour, il acceptera le poste« .

Si la situation ne fait pas les affaires de Matvey Safonov, la sélection russe surveille également le dossier du coin de l’œil, en restant d’un soutien infaillible pour son portier : « Il faut juste lui donner sa chance et s’attendre à ce qu’il fasse des erreurs. Quant à l’équipe nationale, nous le soutiendrons dans cette situation et nous le sélectionnerons sans hésiter, même s’il n’a pas encore disputé de match. Car en Russie, on peut compter sur les doigts d’une main le nombre de gardiens de but qui évoluent dans des clubs européens« .Pour rappel, Matvey Safonov est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029.