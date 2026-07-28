PSG – Les coulisses de la volte-face dans le dossier Yan Diomandé

Confiant à l’idée de recruter Yan Diomandé, le PSG a finalement vu le Real Madrid le devancer dans ce dossier. Retour sur une affaire qui a suscité de vives réactions du côté des Rouge & Bleu.

Depuis plusieurs semaines, le PSG avait fait de Yan Diomandé l’une de ses priorités pour renforcer son secteur offensif. Auteur d’une saison remarquée avec le RB Leipzig, l’ailier de 19 ans avait attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Pourtant, le club parisien avait les faveurs du joueur et un accord avait rapidement été trouvé avec l’Ivoirien pour un contrat de cinq ans. Malgré le prix élevé réclamé par la formation allemande, entre 120 M€ et 130 M€, les bonnes relations entre les deux clubs pouvaient expliquer la confiance du PSG quant à la finalisation de ce transfert.

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Le Real Madrid a surenchéri sur les conditions salariales

Cependant, l’entrée fracassante du Real Madrid dans ce dossier a changé la donne. Désormais, Yan Diomandé va s’engager avec les Merengue. Dans son édition du jour, L’Équipe explique ce revirement de situation. Dimanche, dans un communiqué transmis à Sky, le PSG a officiellement mis fin à ce dossier : « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et fausses – et le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d’équilibre de l’effectif. » En pleines négociations pour tenter de faire baisser le prix, la direction parisienne a vu le Real Madrid surenchérir pour s’attacher les services de l’international ivoirien. « Les heures ont filé et le scénario finalement assez classique d’un club (le Real Madrid) qui surenchérit sur les conditions contractuelles, les commissions d’agents et le montant du transfert, apparaît plus nettement. La présence de nombreux intermédiaires et la situation floue – le joueur a changé de représentant trois fois ces dernières années tout en restant sous contrat avec les précédents – n’ont pas fluidifié les échanges », explique L’É.

En interne, on n’avait pas de mots assez durs pour qualifier l’attitude du Real Madrid. « À la fin, ils voulaient des montants fous, pour un joueur qui a du potentiel mais qui, il y a un an, jouait en Deuxième Division espagnole. Nous n’allons pas casser la banque et nous détourner de notre politique pour un joueur juste parce qu’un club vient avec des feux d’artifice ! », explique une source au sein du PSG. « Il a fallu quelques jours la semaine dernière pour que le PSG mesure la portée de l’offensive madrilène dans ce dossier. Malgré ses deux titres européens, Paris a pu constater l’impact et l’influence d’un club comme le Real sur un jeune joueur et son entourage, avec des montants déboursés jugés farfelus », conclut le quotidien sportif.