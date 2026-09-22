PSG – Les coulisses du repositionnement de Beraldo au milieu

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2024 comme défenseur central, Lucas Beraldo a vu Luis Enrique le repositionner au milieu de terrain. Son agent, Filipe Tancredi, a évoqué les coulisses de ce repositionnement.

Lors du mercato hivernal 2024, le PSG avait décidé de recruter Lucas Beraldo contre 20 millions d’euros. Défenseur central de formation, l’international brésilien avait régulièrement joué lors de ses six premiers mois à Paris. Avec le recrutement de Willian Pacho lors du mercato estival 2025, il jouera moins et des rumeurs évoquaient même un souhait de quitter les Rouge & Bleu seulement quelques jours après la victoire de la première Ligue des champions. Des rumeurs rapidement démenties par le joueur et son entourage. La saison dernière, Luis Enrique a décidé de le repositionner dans le milieu de terrain, estimant que c’était un poste mieux adapté à ses qualités. Dans une interview accordée au média brésilien Trivela, Filipe Tancredi, l’un des représentants de Lucas Beraldo, a dévoilé les coulisses de ce choix.

« Il se bat pour sa place au PSG dans ce rôle »

« Un jour, Luis Enrique s’est approché de lui et lui a dit : « Lucas, tu as beaucoup de qualités. Tu as déjà joué milieu défensif ? » Et Beraldo lui a répondu, intelligent comme il est, qu’il avait joué dans ce rôle en équipe de jeunes. Pas encore au niveau professionnel, mais que si c’était nécessaire, il serait prêt. L’opportunité se présente, une fois de plus, lors d’une blessure d’un coéquipier. Il entre encore en première mi-temps et fait un match fantastique. Il ne pensait pas devenir milieu défensif, mais à partir du moment où l’idée a émergé, il a saisi l’opportunité à bras le corps. Aujourd’hui, il est milieu, 100% utilisé comme milieu, et se bat pour sa place au PSG dans ce rôle. Mais au poste de latéral gauche, il est aussi très bien. Et en défense centrale, il n’y a même pas besoin d’en parler. » Filipe Tancredi a aussi évoqué la prolongation de contrat de Lucas Beraldo jusqu’en 2031, qui a été une surprise pour beaucoup de monde. « Quand on s’assoit à la table pour traiter d’une prolongation d’un joueur comme Lucas, il faut comprendre si le PSG a un plan clair pour lui. Si les attentes du club comme du joueur sont alignées. Tout cela a été pensé et réfléchi pour que Lucas continue à avoir du temps de jeu, à progresser et à jouer. Le club nous a toujours dit, à tous les moments de la discussion, qu’il compte sur Lucas sur le long terme.«