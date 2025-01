PSG : Les dernières informations sur le dossier Nuno Mendes

Outre le marché des transferts sur lequel le PSG doit se montrer actif afin de renforcer le groupe de Luis Enrique, le club de la capitale doit également régler des dossiers en interne. Celui de la prolongation de Nuno Mendes est certainement le plus important en cours.

A l’occasion de ce mercato hivernal 2025, le PSG est annoncé sur plusieurs dossiers afin de se renforcer en attaque. Cependant, les dirigeants parisiens pourraient devoir être sur tous les fronts. En effet, au-delà du marché des transferts, le dossier de la prolongation de contrat de Nuno Mendes pourrait occuper les esprits au Campus PSG. Le joueur qui vient de disputer son 100e match avec le Paris Saint-Germain à l’occasion du Trophée des Champions face à l’AS Monaco (victoire 1-0) semblait se diriger vers un nouveau bail, jusqu’à ce début de mercato d’hiver. En effet, selon les derniers échos de la presse, le latéral portugais se donne un temps de réflexion supplémentaire, et les pourparlers avec ses dirigeants seraient ainsi au point mort. L’idée de rejoindre Manchester United et son nouveau coach Ruben Amorim pourrait trotter dans la tête de Nuno Mendes. C’est au moins une piste de réflexion selon Loïc Tanzi : « Une date de signature (de prolongation de contrat ; NDLR) était programmée entre les deux parties. Ensuite je ne sais pas ce qu’il s’est passé, c’est là ou est le flou. Est-ce ses agent ont finalement estimé que le nouveau contrat n’était pas assez élevé en terme de salaire, est-ce que l’arrivée de Manchester United a tout changé avec Ruben Amorim, qui a le même agent et a pu lui dire ‘ne le fais pas signer, je vais le faire venir à Manchester United, ça sera mon titulaire avec un salaire doublé par rapport au Paris Saint-Germain‘ … Il y a un truc qui s’est passé en tous cas entre le début du mois d’octobre et l’arrivée d’Amorim et de Manchester derrière, et Nuno Mendes a dit au PSG ‘ces conditions ne me conviennent plus, je ne veux plus signer’« , a déclaré le journaliste de L’Equipe au micro de Ici Paris Île-de-France pour 100%, la tribune.

A ce même micro, Marc Mechenoua, journaliste pour Le Parisien, a évoqué un point de désaccord entre le PSG et Nuno Mendes en début de saison, concernant le système de jeu, qui mettait un peu trop en retrait le joueur de 22 ans. Cependant, ce point de désaccord n’avait pas empêché les deux parties de trouver un accord et prévoir l’annonce : « Le PSG voulait annoncé les trois signature, Hakimi, Mendes et Vitinha, en décembre. Et il avait été question que lors du dernier match de la saison au Parc des Princes il y ait une présentation« .