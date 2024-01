Le PSG a remporté son premier trophée de la saison en l’emportant (2-0) face au TFC ce mercredi au Parc des Princes. Une rencontre durant laquelle Luis Enrique a perdu Milan Skriniar sur blessure. Par ailleurs, le titi parisien Warren Zaïre-Emery a lui aussi été sujet d’interrogations.

La nouvelle au lendemain de la victoire au Trophée des Champions concerne Milan Skriniar. Le Slovaque est touché à la cheville et devrait être absent plusieurs moi. S’il a cédé sa place à la 71e minute face au TFC à la recrue Lucas Beraldo, l’ancien de l’Inter Milan pourrait passer par la case opération et voir sa saison 2023 / 2024 s’arrêter là. Le cas de Warren Zaïre-Emery est bien différent. Cependant, à la fin de la rencontre sur la pelouse du Parc des Princes, le jeune milieu de terrain de 17 ans a été aperçu se touchant la cheville. Un geste qui a suffit à de nombreux supporters et observateurs du PSG pour s’interroger sur l’état de forme du titi parisien. Cependant, les nouvelles sont rassurantes. En effet, nos confrères d’RMC Sport affirment : « Plus de peur que de mal pour le phénomène francilien« , après avoir reçu un simple coup, à la cheville qui avait été touché en novembre dernier avec l’Equipe de France.

La gestion pour WZE

Cependant, avec l’enchaînement des matchs, les sélections en Equipe de France, le début de la Coupe de France et le retour de la Ligue des Champions, il faudra être attentif à l’état de forme de Warren Zaïre-Emery. S’il est le sixième joueur le plus utilisé par Luis Enrique au PSG, le milieu de terrain pourrait connaître une année 2024 on ne peut plus chargée avec l’Euro 2024 et les JO 2024 à Paris. La gestion qu’aura le technicien espagnol sera primordiale à ce moment de la saison.