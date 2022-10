PSG : Les détails de la clause pour Xavi Simons

Le marché des transferts désormais fermé, le PSG continue d’être impliqué sur certains dossiers. Le club de la capitale voit son nom associé à une opération réalisée à l’été 2022, celle de Xavi Simons. Transféré au PSV Eindhoven à la surprise générale, le jeune milieu de terrain pourrait ne pas avoir terminé son histoire avec le Paris Saint-Germain.

C’est à la fin du mois de juin dernier que Xavi Simons annonce son départ du PSG pour rejoindre les Pays-Bas. S’il était attendu de voir prolonger le titi parisien avant d’être prêté, c’est finalement dans le cadre d’un transfert définitif qu’il quitte les Rouge & Bleu, en s’engageant avec le PSV Eindhoven avec un bail de 5 cinq saisons, soit jusqu’en 2027. Dès l’annonce de son transfert, les premières informations tombaient quant à une clause existante qui permettrait au Paris Saint-Germain de rapatrier le jeune milieu de terrain sous certaines conditions. Le directeur général du club d’Eredivise, Marcel Brands, a confirmé l’information cette semaine, sans pour autant donner plus de précision. Aujourd’hui, le média néerlandais, Eindhovens Dagblad, entre un peu plus en détail dans ce dossier.

Une clause exclusive au PSG

Le Paris Saint-Germain tient bien une clause lui permettant de rapatrier Xavi Simons. Le club de la capitale devra donc débourser entre 10 et 12 millions d’euros afin d’activer cette clause. Cette dernière est exclusivement réservée au club de la capitale, et la décision finale reviendra au joueur. En effet, si le PSG décide de faire revenir le Néerlandais, il devra convaincre le milieu de terrain de revenir dans ses rangs, la décision finale lui revient. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 14 matchs disputés toutes compétitions confondues, Xavi Simons pourrait, pour son développement personnel, choisir de poursuivre l’aventure à Eidhoven. En effet, selon Eindhovens Dagblad, le club des Pays-Bas serait lui confiant quant à la possibilité de garder le joueur. A noter que cette clause n’est valable qu’à l’été 2023, ni avant, ni après. Une fois le prochain mercato estival terminé, le PSV Eindhoven aura pleinement la main sur le contrat de son joueur, courant jusqu’en juin 2027.