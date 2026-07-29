PSG – Les détails de l’opération Randal Kolo Muani à la Juventus

Après des semaines de négociations, le PSG et la Juventus Turin ont enfin trouvé un terrain d’entente pour l’arrivée de Randal Kolo Muani dans le Piémont. Une belle opération pour les Rouge & Bleu.

Depuis le début du mercato estival 2026, le PSG a amassé une belle somme grâce aux ventes de Lee Kang-in (40 M€) et de Gonçalo Ramos (80 M€). En plus des potentielles ventes de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye, le board parisien travaille depuis plusieurs semaines sur le départ de Randal Kolo Muani, de retour de son prêt à Tottenham. Après de longues négociations avec la Juventus Turin, les deux clubs ont enfin trouvé un terrain d’entente.

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Un total de 50 M€

En effet, ce jeudi, Randal Kolo Muani va rejoindre Turin pour s’engager avec sa nouvelle formation, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Le PSG va récupérérer 50 M€, bonus compris, dans ce transfert. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio a apporté les détails de cette opération. Ce prêt payant de 4 M€ est accompagné d’une obligation d’achat de 34 M€ et de 12 M€ de bonus. Après l’avoir recruté à prix d’or à l’été 2023 pour 95 M€ (bonus compris), le PSG va donc récupérer une belle somme pour un joueur qui n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique.

🚨 Kolo Muani à la Juventus pour… 50M€ avec bonus !



Prêt de 4 M€ ✅

Obligation d’achat de 34M€ 💰

Bonus de 12M€ ⏳



[@DiMarzio] pic.twitter.com/NSbFfMJpKu — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 29, 2026