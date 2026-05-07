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PSG – Les détails sur la billetterie de la finale de la Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum7 mai 2026

Le PSG disputera sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions le 30 mai prochain face à Arsenal, à Budapest.

Le PSG défendra son titre de champion d’Europe. Après un match héroïque à l’Allianz Arena (1-1, 6-5 au score cumulé), l’équipe de Luis Enrique a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain. Les Rouge & Bleu affronteront Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest.

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Un processus de vente en trois vagues

Et ce jeudi, le club parisien a dévoilé les conditions de vente de la billetterie pour cette rencontre attendue, qui concernera uniquement ses abonnés. Sur les 67 000 places de l’enceinte de la Puskás Aréna, l’UEFA « a réservé 17 200 places pour les supporters de chaque finaliste, soit 800 de moins que l’année dernière », rapporte Le Parisien. Le PSG a mis en place un processus de vente en trois vagues. « Le PSG précise qu’il organise le processus de vente pour ses supporters mais l’achat des billets s’effectuera uniquement sur la plate-forme de billetterie de l’UEFA où il est nécessaire de créer un compte (avec la même adresse mail que celle liée au compte d’abonné PSG). Contrairement à la saison passée, la vente ne fonctionnera pas via l’envoi de codes d’accès, mais par un lien directement envoyé par e-mail aux supporters éligibles, auquel eux seuls auront accès grâce à leurs identifiants », détaille LP.

  • La première phase de vente aura lieu du 8 au 12 mai. Elle sera accessible aux supporters les plus fidèles, plus de 40 ans d’abonnement, qui ont assisté à au moins cinq matchs en personne à domicile cette saison, aux membres des virages Auteuil et Boulogne ayant assisté à au moins 20 matchs en personne à domicile cette saison et aux abonnés des offres « Tribune » et « Club Premier » qui ont assisté à au moins 12 matchs en personne à domicile cette saison et revendu cinq matchs maximum.
  • La deuxième vague aura lieu du 12 au 15 mai : s’il reste des places disponibles après la « Vague 1 », elle sera réservée aux abonnés historiques, ayant assisté à moins de 5 matchs cette saison, et aux abonnés grand public, ayant assisté à au moins 10 matchs à domicile cette saison.
  • La troisième vague aura lieu du 15 au 18 mai : les éventuelles places restantes seront proposées à tous les autres abonnés ne figurant pas dans les vagues 1 et 2.

Toutes les informations de la billetterie sont disponibles sur le site du PSG ici.

Youtube : Canal Supporters Paris

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