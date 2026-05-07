PSG – Les détails sur la billetterie de la finale de la Ligue des champions

Le PSG disputera sa deuxième finale consécutive de Ligue des champions le 30 mai prochain face à Arsenal, à Budapest.

Le PSG défendra son titre de champion d’Europe. Après un match héroïque à l’Allianz Arena (1-1, 6-5 au score cumulé), l’équipe de Luis Enrique a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain. Les Rouge & Bleu affronteront Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest.

Un processus de vente en trois vagues

Et ce jeudi, le club parisien a dévoilé les conditions de vente de la billetterie pour cette rencontre attendue, qui concernera uniquement ses abonnés. Sur les 67 000 places de l’enceinte de la Puskás Aréna, l’UEFA « a réservé 17 200 places pour les supporters de chaque finaliste, soit 800 de moins que l’année dernière », rapporte Le Parisien. Le PSG a mis en place un processus de vente en trois vagues. « Le PSG précise qu’il organise le processus de vente pour ses supporters mais l’achat des billets s’effectuera uniquement sur la plate-forme de billetterie de l’UEFA où il est nécessaire de créer un compte (avec la même adresse mail que celle liée au compte d’abonné PSG). Contrairement à la saison passée, la vente ne fonctionnera pas via l’envoi de codes d’accès, mais par un lien directement envoyé par e-mail aux supporters éligibles, auquel eux seuls auront accès grâce à leurs identifiants », détaille LP.

La première phase de vente aura lieu du 8 au 12 mai. Elle sera accessible aux supporters les plus fidèles, plus de 40 ans d’abonnement, qui ont assisté à au moins cinq matchs en personne à domicile cette saison, aux membres des virages Auteuil et Boulogne ayant assisté à au moins 20 matchs en personne à domicile cette saison et aux abonnés des offres « Tribune » et « Club Premier » qui ont assisté à au moins 12 matchs en personne à domicile cette saison et revendu cinq matchs maximum.

La deuxième vague aura lieu du 12 au 15 mai : s’il reste des places disponibles après la « Vague 1 », elle sera réservée aux abonnés historiques, ayant assisté à moins de 5 matchs cette saison, et aux abonnés grand public, ayant assisté à au moins 10 matchs à domicile cette saison.

La troisième vague aura lieu du 15 au 18 mai : les éventuelles places restantes seront proposées à tous les autres abonnés ne figurant pas dans les vagues 1 et 2.

Toutes les informations de la billetterie sont disponibles sur le site du PSG ici.