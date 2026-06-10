PSG – Les deux Ligues des champions bientôt exposées au Parc des Princes

Dix jours après avoir remporté sa deuxième Ligue des champions, le PSG exposera ses deux trophées au Parc des Princes à partir de vendredi, dans le cadre du Stadium Tour.

En remportant une deuxième Ligue des champions consécutive, le PSG est entré dans l’histoire du football. Un an après avoir livré une finale d’exception contre l’Inter Milan (5-0), le club parisien a dû batailler face à Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3) pour conserver sa couronne européenne. Après les différentes célébrations, les Rouge & Bleu vont bientôt exposer leur trophée au Parc des Princes.

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Les deux Ligues des champions exposés dès ce vendredi

En effet, comme le rapporte le PSG, dès ce vendredi, les supporters parisiens pourront découvrir les deux trophées de la Ligue des champions exposés au Parc des Princes lors du Stadium Tour. « La visite sera même ouverte 7 jours sur 7 à partir du 4 juillet pour permettre au plus grand nombre de venir au stade », précise le club de la capitale. Depuis le début de la saison 2025-2026, l’exposition du premier trophée avait été un véritable succès, permettant à plus de 430 000 visiteurs de France et du monde de venir le voir dans le cadre du Stadium Tour, un record. « Dès les premiers matchs de la saison passée, le Club a permis au plus grand nombre de supporters d’admirer le trophée de près en l’exposant dans différents lieux emblématiques du Parc des Princes, notamment au Junior Club et à la Fan Zone Qatar Airways. » Les offres du Stadium Tour sont à découvrir ici.

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