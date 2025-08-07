PSG – Les discours ambitieux de Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi aux joueurs parisiens

Ce mercredi, les Parisiens ont retrouvé le chemin du Campus PSG pour préparer la saison 2025-2026. Après un exercice historique, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ont tenu un discours ambitieux devant les joueurs pour la saison à venir.

Le PSG entame sa préparation pour la saison 2025-2026. Après un exercice historique marqué par un quadruplé dont la première Ligue des champions de l’histoire du club, les Rouge & Bleu ont désormais un statut à défendre. Et pour le premier entraînement du groupe ce jeudi, Nasser al-Khelaïfi a tenu un discours devant ses joueurs à six jours du match de Supercoupe d’Europe face à Tottenham (13 août).

« On sera plus fort cette année »

Dans des propos rapportés par Le Parisien, le président parisien a tenu un discours fort et ambitieux devant le groupe. « Ce n’est qu’un début. il faut écrire l’histoire sur la durée. On sera attendu. Toutes les équipes vont vouloir nous battre parce qu’on est champion d’Europe. Il faudra avoir pour objectif de tout gagner. Le collectif est au-dessus de tout. Je vous demande de rester solidaires, collectif avec un jeu porté vers l’offensive », a déclaré NAK en insistant sur la notion de groupe. Un discours semblable à celui de Luis Enrique, qui continue de maintenir des objectifs élevés après cette saison de tous les records, dans des propos rapportés par RMC Sport : « On sera plus forts cette année. Et ça commence la semaine prochaine. » Rendez-vous donc le 13 août avec un trophée en jeu face à Tottenham.