PSG – Les discussions avancent sur la vente du Parc des Princes

Alors que le PSG doit trancher à l’automne 2026 concernant le dossier de son futur stade, la vente du Parc des Princes connaît des avancées positives.

Qui sera l’heureux élu qui accueillera le PSG ces prochaines années ? Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le club parisien dispose de trois options sur la table : la construction d’un nouveau stade à Poissy ou à Massy ou le rachat du Parc des Princes auprès de la Ville de Paris. Si chaque option présente ses avantages et ses inconvénients, plusieurs réunions doivent avoir lieu la semaine prochaine avant de trancher.

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Un Parc des Princes d’une capacité de 70 000 places ?

Concernant le Parc des Princes, l’option a connu un nouveau tournant depuis l’arrivée du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire. « Au terme de ces réunions, les avantages et les inconvénients de chaque projet devraient être présentés aux actionnaires et au président du double champion d’Europe en titre », rapporte Le Parisien. Ainsi, le maire de Paris a assuré aux différents groupes politiques du Conseil de Paris qu’ils seraient tenus informés de l’avancée de ces réunions. Maxime Sauvage, adjoint aux sports, et Jérémy Redler, maire du XVIe arrondissement, étaient à la manœuvre pour échanger avec les élus des différents groupes. « Il en ressort que les discussions avancent dans le bon sens », rapporte une participante favorable à la vente du Parc des Princes, tout en soulignant « un réaménagement urbain ambitieux du quartier. »

L’option du bail emphytéotique semble bien écartée des discussions, le PSG y ayant toujours été défavorable. Ainsi, le projet présenté par Emmanuel Grégoire lors de la campagne des élections municipales pourrait convaincre les dirigeants des Rouge & Bleu, avec un stade d’une capacité maximale de 70 000 places, même si les études techniques seraient toujours en cours. « Le périphérique serait couvert, végétalisé et offrir une esplanade d’un hectare. Ce qui manque aujourd’hui au stade. Les abords verraient les locaux du club y être rapatriés, jouxtant un musée et la boutique du club. Une station vélo géante serait créée. Un dojo, une salle d’escrime, un terrain de padel ou squash, ainsi qu’une offre de restauration sont imaginés. Tout comme la réfection des infrastructures sportives existantes de la Ville (complexe sportif Géo-André) », détaille le quotidien francilien. Du côté du PSG, on répète qu’aucun dossier n’a pris de l’avance sur les autres. « Chacun possède ses avantages et ses inconvénients mais rien n’est scellé. » Cependant, le dossier du Parc des Princes semble avoir fait un vrai bond en avant. « Cela sent bon, mais on n’a pas gagné », souffle une participante à la réunion de ce lundi. Si l’option du Parc des Princes est choisie, le Conseil de Paris devra voter pour acter la vente de l’enceinte du XVIe arrondissement. « Et cela a déjà été imaginé pour le début d’année 2027, avec une forte opposition des groupes de gauche », conclut Le Parisien.