PSG : Les discussions entre le club et Thiago Silva pour un hommage

Cinq ans après avoir quitté le PSG, Thiago Silva n’a toujours pas reçu un hommage à la hauteur de sa place dans l’histoire du club de la capitale. Cependant, correction pourrait être faite, et des discussions se tiennent en ce sens.

Après le final 8 de Ligue des Champions pour lequel avait prolongé Thiago Silva au PSG, l’aventure entre son capitaine légendaire et le club de la capitale a pris fin. Comme un symbole, l’histoire se termine sur un échec juste devant la victoire la plus attendue. Cinq après son départ, le Brésilien n’a toujours pas reçu l’hommage qu’il mérite et les deux parties espèrent corriger cela dans les mois à venir. En effet, c’est ce qu’affirme Bruno Salomon au micro du podcast 100% PSG La Tribune sur les ondes de la radio Ici c’est Paris : « En tous cas, Thiago Silva, je le dis, il y a eu des négociations entre le club et Thiago Silva pour trouver une date. Mais comme Fluminense commençait son championnat … Il y a discussion et je pense qu’à un moment donné, j’espère qu’en Décembre quand ça sera les fêtes … Il y a des discussions entre le PSG et le joueur et son entourage pour trouver une solution et pour le faire venir au bon moment« , a déclaré l’animateur du podcast parisien, précisant tout de même que l’échéance du mois de décembre n’est pas une information officielle, mais un sentiment, un avis, qu’au vu du calendrier du championnat brésilien, une date pourrait être trouvée dans ces eaux-là.