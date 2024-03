PSG : Les divergences en interne sur le dossier Luis Diaz

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé du PSG, les dirigeants parisiens tenteront de le palier de la meilleure des manières. Pour se faire, le nom de Luis Diaz revient avec insistance ces derniers jours. Des divergences existent au sein de la direction Rouge & Bleu sur ce dossier.

La piste est née en Colombie lorsque nos confrères du quotidien El Pais ont affirmé qu’avec le départ annoncé de Jürgen Klopp, le club de Liverpool pourrait tourner une véritable page et ainsi Luis Diaz plierait bagage également. Pour accueillir l’ancien du FC Porto, le Paris Saint-Germain aurait coché son nom sur une shortlist, l’occasion de se renforcer après le départ de Kylian Mbappé avec les qualités et le profil de véritable ailier gauche de Luis Diaz. Cependant, des échos contraires ont rapidement émanés de Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du marché des transferts. Ce dernier a affirmé que la piste n’en était pas une pour le club de la capitale qui a d’autres priorités, et qui devrait faire face à un refus catégorique de Liverpool, qui considère l’international colombien comme un élément majeur de son effectif. Pour Bruno Salomon de Radio France, le dossier trouve sa genèse du côté d’Antero Henrique. L’ancien directeur sportif du PSG, qui gravite encore aujourd’hui autour du club, aurait lui-même proposé le dossier, sans pour autant que celui-ci fasse l’unanimité en interne.

Le bras de fer entre Antero Henrique et Luis Campos ?

Le dirigeant portugais semble avoir des intérêts financiers à ce que le transfert se fasse, et c’est en ce sens que le nom de Luis Diaz est aujourd’hui lié au Paris Saint-Germain. Selon Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, la piste a été initiée et validée par la paire Antero Henrique – Nasser Al-Khelaïfi, et le Portugais aurait d’ores et déjà contacté l’agent du joueur. Concernant l’état-major à Doha, Luis Diaz fait office de « priorité des priorités« . La divergence principale qui s’oppose à ce dossier a un nom : Luis Campos. Le conseiller sportif du club de la capitale viserait d’autres profils, et ferait donc en sorte que les démentis pleuvent autour de la piste Luis Diaz, toujours selon les informations de Santi Aouna.