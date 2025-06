PSG : Les Etats-Unis, une inspiration pour le nouveau stade

C’est désormais officiel, le PSG étudiera dans l’année à venir les sites de Massy (91) et Poissy (78) pour la construction de son nouveau stade. Les ambitions sont claires et affichées, et les inspirations aussi.

Le PSG est aujourd’hui aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du Monde des Clubs. Le club a fait le déplacement outre-Atlantique à tous les étages, jusqu’à noter la présence de son directeur général, Victoriano Melero. Ce dernier a accordé un entretien à l’agence de presse britannique, Reuters. L’occasion pour le dirigeant parisien d’évoquer le futur stade du Paris Saint-Germain : « Le prochain défi est un nouveau stade. Pendant un an, nous allons procéder à une analyse et faire un choix pour notre avenir, et nous nous inspirons de ce qui se passe aux Etats-Unis en matière d’installations sportives« , a-t-il confié, avant d’entrer en détail sur un stade californien qui inspire : « Le stade SoFi en est un exemple. Il est incroyable et bien plus qu’une installation sportive – il fait vraiment partie du divertissement et des spectacles. C’est ce que nous voulons vraiment encourager pour diversifier nos revenus« . Le stade de 70 000 places accueille les Rams et les Chargers en NFL, mais a également été le théâtre d’artistes telles que Taylor Swift et Beyoncé. L’enceinte jouera un rôle de premier plan pour la Coupe du Monde 2026 ou les Jeux Olympiques 2028.

Victoriano Melero a ensuite évoqué le succès du PSG en Ligue des Champions, en assurant que les ambitions restent les mêmes : « Nous avons écrit l’histoire du club avec cette coupe. Aujourd’hui, la prochaine étape consiste à écrire l’histoire du football avec cette très jeune équipe« .