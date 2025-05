PSG : Les festivités prévues pour le 13e titre de Ligue 1 de l’histoire du club

Ce samedi, le PSG disputera la 34e et dernière journée de Ligue 1 saison 2024 / 2025. A cette occasion, le club de la capitale reçoit l’AJ Auxerre au Parc des Princes, et célébrera le 13e titre de champion de France de son histoire.

En marge du match face à l’AJ Auxerre, ce samedi soir sera synonyme de célébrations pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale fêtera le 13e titre de champion de France de son histoire avant le coup d’envoi. En effet, selon nos informations, un tour d’honneur sera réalisé par les 17 équipes de la PSG Academy World Cup. Ces dernières prendront part à la 9e édition de la compétition de ce samedi 17 au mercredi 21 mai prochain. En résumé, ce sont 17 équipes venues du monde entier (Canada, USA, Brésil, Royaume-Uni, France, Maroc, Jordanie, Koweït, Emirats Arabe Unis, Hong-Kong, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Rwanda et Qatar) qui s’affronteront en trois catégories : U11, U13, et U15 Féminines. Près de 500 joueurs au total qui participeront, et la finale se tiendra le 20 mai au Parc des Princes. Outre cette expérience sportive grandiose, les enfants auront donc le droit à un tour d’honneur au Parc des Princes avant PSG / AJA.

Après la 34e et dernière journée de Ligue 1, les festivités démarreront. En plus des festivités habituelles et de la remise du nouveau trophée, Michael Canitrot se produira au Parc des Princes. Le DJ et producteur qui s’était produit pour la réouverture de Notre-Dame de Paris présentera entre autres « Le Cœur de Paris« , une création musicale originale composée pour l’occasion et interprétée par la mezzo-soprano Marina Viotti, voix inoubliable des JO et lauréate d’un Grammy Awards. La soirée sera également marquée par des mises en scène, effets visuels et sonores, et la communion avec les joueurs.