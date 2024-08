PSG : Les grandes premières en amical face à Sturm Graz

Après la reprise de l’entraînement le 15 juillet dernier, le PSG reprend du service avec le match amical face aux Autrichiens de Sturm Graz (18h30 sur BeIN Sports). L’occasion pour les trois recrues estival de porter le maillot Rouge & Bleu pour leur grande première.

Le PSG retrouve le chemin des pelouses ce mercredi soir (18h30 sur BeIN Sport) en match amical en Autriche sur la pelouse du Sturm Graz. Pour l’occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs, dont plusieurs internationaux de retour de vacances, mais aussi les trois recrues estivales que sont Joao Neves, Matvey Safonov et Gabriel Moscardo.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Lavallée

: Safonov, Lavallée Défenseurs : Beraldo, Skriniar, Zague, Gadou, El Hannach

: Beraldo, Skriniar, Zague, Gadou, El Hannach Milieux : Lee, Moscardo, Ndour, Soler, Zaïre-Emery, Kari, Neves

: Lee, Moscardo, Ndour, Soler, Zaïre-Emery, Kari, Neves Attaquants : Ramos, Asensio, Kolo Muani, Barcola, Mbaye

S’il devait être une recrue estivale, Gabriel Moscardo, suite à blessure au pied décelée lors de sa visite médicale qui a nécessité une opération, est arrivé au Campus PSG seulement le 15 juillet dernier, pour la reprise de la saison 2024/2025. A 18 ans, le milieu de terrain brésilien a paraphé un contrat de 4 ans, soit jusqu’en 2028, pour 20M€ bonus compris. S’il a vocation à évoluer devant la défense avec son 1m85, Gabriel Moscardo devrait faire avec la concurrence d’une autre recrue estivale du club de la capitale : Joao Neves. Le Brésilien est attendu sous les ordres de Luis Enrique pour apporter sa taille dans un entrejeu qui devrait en manquer, et sa capacité à répondre sous pression.

Car oui, le PSG, malgré la jeunesse de ces deux recrues, s’est renforcé au milieu de terrain avec deux nouveaux éléments. En effet, pour 70M€ bonus compris, le Paris Saint-Germain a réussi à conclure le transfert de Joao Neves en provenance du SL Benfica. Le contrat signé est de 5 ans, soit jusqu’en 2029. Le Portugais est plus expérimenté que le Brésilien, avec notamment 9 sélections avec le Portugal, quand Gabriel Moscardo en compte une seule avec les Espoirs de la Seleçao. C’est dans ce contexte que Joao Neves part favori pour le rôle de titulaire, notamment quand on sait que Luis Enrique souhaitait personnellement ardemment recruter le Portugais. Avec une étiquette du milieu de terrain le plus cher de l’histoire du PSG, Joao Neves devra répondre à cette pression invisible sur ses épaules. Sur le terrain, de nombreux observateurs soulignent l’intelligence du joueur, qui permettra à l’entrejeu parisien de se créer des espaces. Le Portugais pourrait également se démarquer par sa capacité à évoluer sous pression, par sa qualité de passe notamment dans le jeu long, mais également par ses compétences sur les tâches défensives (tacles, pressing …).

Le troisième homme qui portera le maillot du PSG pour la première fois est gardien de but. Recrue estivale surprise, Matvey Safonov a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu’en juin 2029. A 25 ans, le portier russe débarque sous les cieux parisiens afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma : « Personne ne m’a jamais dit que j’étais le numéro deux. Je viens à Paris pour me battre« , a-t-il rétorqué lorsqu’on lui a évoqué son rôle de remplaçant derrière l’Italien. Arrivé en provenance de Krasnodar, son club de toujours, Matvey Safonov aura coûté au PSG 20M€ bonus compris. Il reste un homme d’expérience, en étant titulaire de la sélection russe (14 sélections), de Krasnodar, puis capitaine en club depuis 2022. Le gardien de but est réputé pour ses relances à la main, ses réflexes, sa détente et son sens du placement. Les premiers éléments de réponse ce mercredi pour son baptême en Rouge & Bleu face au Sturm Graz.