PSG: Les JO 2024 sans Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery

A l’approche de l’Euro 2024, quatre parisiens sont mobilisés avec le groupe de Didier Deschamps actuellement à Clairefontaine. Parmi eux, deux avait l’occasion d’enchaîner avec les Jeux Olympiques à Paris. Cependant, le PSG s’est opposé à ce calendrier d’une cadence infernale pour ses joueurs.

Au cours de la dernière cérémonie des Trophées UNFP, le titi parisien Warren Zaïre-Emery avait déclaré avoir trois objectifs : « Mon baccalauréat, l’Euro 2024, et les Jeux Olympiques« . Si l’on souhaite tout le bonheur du monde au milieu de terrain dans l’obtention de son diplôme et la réussite en Allemagne dans les prochaines semaines, celui qui a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2029 devra faire une croix sur son troisième et dernière objectif de l’année civile en cours : les JO. En effet, selon les dernières informations révélées par le service des sports de Radio France, le numéro 33 Rouge & Bleu ainsi que Bradley Barcola ne devraient pas être libérés par le Paris Saint-Germain pour les Jeux Olympiques. Le club de la capitale aurait évoqué le calendrier qui s’annonce on ne peut plus chargé pour la saison 2024/2025 avec le nouveau format de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs à la fin de la saison (du 15 juin au 13 juillet 2025), et ainsi la volonté de « protéger l’intégrité physique des joueurs, qui seront beaucoup sollicités la saison prochaine« , toujours selon le service des sports de Radio France. Si les deux joueurs ont été propulsés sur le devant de la scène internationale par Thierry Henry, ce dernier ne pourra donc pas compter sur les deux joueurs en juillet prochain.

[@JulienFroment] pic.twitter.com/9ySdxZR86T — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 31, 2024

Pour rappel, liste de l’Equipe de France pour les Jeux Olympique sera communiquée ce lundi 3 juin par le sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry, avec une date buttoir du 3 juillet pour faire part d’une liste définitive au CIO.